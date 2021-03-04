Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на держслужбу

Спочатку президент ветував цей закон і повернув його депутатам для доопрацювання.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1285-IX (законопроект №4531 ), який Верховна Рада повторно ухвалила 23 лютого з урахуванням його пропозицій.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців необхідно оголосити конкурси на посади, які займають особи, призначені без відповідних конкурсів.

Скасовано положення, яке забороняє прем'єр-міністру або міністру звільняти держслужбовців категорії "А" протягом чотирьох місяців після свого призначення.

Виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (якщо посада міністра вакантна) окремих повноважень міністра. Через цей пункт Зеленський і ветував раніше закон. Депутати спочатку погодилися надати в. о. міністра тільки окремі повноваження міністра

Президент порахував, що ці положення законопроекту є неприйнятними, оскільки вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра — а таке не раз у нас бувало, — ці норми закону призведуть до паралічу діяльності міністерства. У країні, яка воює і бореться з коронакризою, коли рішення треба ухвалити негайно, таке неприпустимо", — вважає Зеленський.

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради, якщо не буде ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями.

У квітні 2020 року законодавчо встановили, що на період коронавірусного карантину і протягом 30 днів після його закінчення в Україні діє тимчасова процедура призначення на держпосади шляхом підписання термінового контракту. Тоді представники Єврокомісії висловили стурбованість зупинкою конкурсних процедур при призначенні на державні посади. В уряді запевнили, що призначені держслужбовці не зможуть автоматично залишитися на посаді після скасування карантину.

Верховна Рада 16 грудня 2020 року ухвалила законопроект № 4096, що дозволяє державним службовцям залишатися на своїх постах після досягнення 65-річного віку. Тим самим депутати зняли вікові обмеження, які були передбачені законом "Про державну службу". За словами керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ухвалення цього закону "сприятиме забезпеченню ефективного функціонування державних органів і впровадженню гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі відповідно до практики законодавства країн-членів ЄС".