Евкокомиссия надеется, что после карантина в Украине перестанут давать госдолжности без конкурса

На период карантина и в течение 30 дней после его окончания в Украине действует временная процедура назначения на госдолжности путем подписания срочного контракта

В Еврокомиссии обеспокоены назначением в Украине кандидатов на должности на госслужбе без проведения конкурсов.

Об этом представители ЕК сообщили во время политического диалога Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Представители Еврокомиссии выразили обеспеокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на госдолжности во время карантина", – говорится в сообщении.

В ЕК также надеются, что такой подход к назначению будет использоваться в Украине временно, а не на постоянной основе.

На период карантина и в течение 30 дней после его окончания в Украине действует временная процедура назначения на госдолжности путем подписания срочного контракта.

"Такая процедура предусматривает только временные назначения в исключительных случаях, связанных с острой необходимостью обеспечения функционирования госоргана", – отмечают в Кабмине.

Также в правительстве добавили, что назначенные госслужащие не смогут автоматически остаться в должности после отмены карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.