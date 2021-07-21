Податкова міліція остаточно піде в історію 26 вересня

Силові функції податківців у трансформованому вигляді перейдуть до нового керівного органу.

Новостворене Бюро економічної безпеки (БЕБ) має розпочати роботу 25 вересня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наступного дня припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже знаходиться в процесі ліквідації", — сказав під час засідання Кабміну 21 липня премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Щоб весь процес пройшов планомірно", в ДФС до 25 серпня має пройти аудит матеріально-технічних ресурсів, додав премʼєр.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року була розпочата остання реформа ДФС, яка передбачає її поділ і ліквідацію.

У січні 2019 року міністр фінансів підписав постанову про реорганізацію ДФС. Вона передбачала поділ ДФС на два відомства: Державну податкову службу та Державну митну службу.

"Реформа ДФС створить основу для демілітаризації податкових органів, поліпшить якість послуг, що надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових і митних органів", — зазначали тоді в уряді.

Але в процесі реорганізації "забули" про Податкову міліцію. Формально її ліквідували, але її функції нікому не передали. Тому податкові міліціонери продовжували працювати. Через деякий час уряд і парламент домовилися про продовження існування податкової міліції, тому і процес ліквідації ДФС затягнувся (в складі цього органу фактично залишилася тільки Податкова міліція).

22 березня 2021 року президент підписав закон про БЕБ. Просувалася в парламенті ідея створення нового керівного органу довго і з великими труднощами.

Головним завданням Бюро буде аналіз даних. Зокрема, воно стежитиме за діями бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме порушення у процесі обороту коштів бізнесу і державних структур.

Бюро отримало також повноваження Податкової міліції і частину повноважень СБУ. Останню позбавили права розслідувати корупційні махінації та економічні злочини.