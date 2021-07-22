НБУ ожидает взлета инфляции до 11% и замедления до 9,6% на конец года

Для сдерживания инфляции учетная ставка увеличена до 8% с нынешних 7,5%.

Национальный банк (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (как было в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидает ее возвращения в целевой диапазон 5%±1 п.п. во втором полугодии 2022 года.

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Причиной ускорения инфляции названы "стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса". На пике, в начале осени, инфляция превысит 10%. После этого она начнет замедляться "благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители".

В НБУ считают, что повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер позволят удержать под контролем инфляционные ожидания, что постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.

Поэтому учетная ставка повышена до 8% годовых с нынешних 7,5%.

Одновременно решено увеличить ставку по кредитам рефинансирования, которые выдаются банкам, до размера учетной ставки плюс 1 п.п.

Напомним, в трехлетнем макропрогнозе правительства говорится, что инфляция вернется к цели в 5% в 2023 году, а в 2022 она составит 6,2%.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обвинили в том, что оно начало начислять "инфляционную составляющую" на долги за отопление.