Платежка плюс 11%. В Киеве начали начислять проценты на долги за отопление

Закон запрещает начислять штрафы и пени во время карантина, но в Центре коммунального сервиса дополнительные начисления называют "инфляционной составляющей".

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обвинили в том, что оно начало начислять "инфляционную составляющую" на долги за отопление. Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Киева Инна Звягинцева.

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"Вчера я получила электронный счет от Центра коммунального сервиса (ЦКС) за коммунальные услуги за июнь и потеряла дар речи", — написала Звягинцева.

По ее словам, на задолженность в сумме 5 574,6 грн в "Киевтеплоэнерго" насчитали инфляционную составляющую в размере 470,33 грн и 3% годовых в размере 158,3 грн. Суммарно девушку обязывают заплатить на 628,63 грн (11,3%) больше суммы ее долга за отопление.

Уточним, что согласно прогнозу Национального банка, инфляция в Украине в 2021 году составит 8%, а пик припадает на июль-сентябрь.

Звягинцева написала, что за разъяснениями касательно этой ситуации она обратилась на горячую линию ЦКС, однако там ей ответили, что могут предоставить лишь общую информацию по принципам начисления, а точную цифру инфляционной составляющей посоветовали узнать на сайте Госкомстата.

Долги за отопление и допначисления — что говорят в ЦКС

"За детальными расчетами — обратиться в мессенджер Facebook, Skype или прийти в сервисный центр ЦКС. В мессенджере бот оперативно ответил, что информацию можно получить на горячей линии — круг замкнулся", — отметила киевлянка.

Во время повторного звонка в колл-центр ЦКС девушке сообщили, что намерены начислять инфляционную составляющую и 3% на сумму долга за отопление каждый месяц.

"То есть если инфляция у нас не изменится, то насчитают 136,5% в год. Очевидно, долги по коммуналке у нас скоро превратятся во что-то вроде проблемной задолженности по кредитам банков. Так очень просто нагнать общую сумму задолженности, передать дело в суд и начинать принудительно блокировать счета должника", — подчеркнула Звягинцева.

Начисления на долги за отопление: что говорит закон

Примечательно, что п. 4 ст. 3 заключительных положений ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" запрещает на время карантина и в течение 30 дней после его отмены начислять штрафы и пени за задолженность по коммунальным услугам.

Впрочем, считает Звягинцева, в "Киевтеплоэнерго" обходят эту норму благодаря тому, что не называют эти "инфляционные" дополнительные начисления "пенями" и "штрафами", которые законодательство напрямую запрещает начислять во время карантина.

"Подоплека подобных действий "Киевтеплоэнерго" понятна: газ подорожал, у коммунального предприятия все шансы сильно ухудшить bottom line [баланс прибылей и убытков, — ред.] и изыскиваются дополнительные способы изъятия денег у населения", — написала девушка.

Впрочем, отметила она, по Киеву есть множество случаев начислений за отопление по 20-70 тысяч гривен за месяц, из-за чего людей будут обязывать платить как минимум по 2-7 тысяч гривен дополнительных начислений, что может заводить людей в огромные долговые ямы.

Звягинцева также написала, что ищет адвоката или юридическую фирму, которые согласятся помочь ей и подать в суд на "Киевтеплоэнерго".

[ + – ] В Киеве на долги за отопление начали начислять "инфляционную составляющую" [ + – ] В Киеве на долги за отопление начали начислять "инфляционную составляющую"

Примечательно, что, согласно сообщению "Коммунального бюллетеня города Киева", на сумму долга собирались начислять инфляционную составляющую и 3% годовых еще с декабря 2019 года. Впрочем, утверждали в "Киевтеплоэнерго", дополнительных начислений можно было избежать благодаря погашению задолженности в полном объеме или реструктуризации долга.

Портал sud.ua рассказывает, что реструктуризировать долг за отопление, и не только, можно обратившись в ЦКС через Facebook или Skype, оставив заявку на сайте ЦВК в разделе "Что делать, если вы стали должником?", записавшись на прием в отделение или написав письмо по адресу СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (ул. Жилянская, 83/53).

[ + – ] Платежка за отопление в Киеве Фото: sud.ua

Отметим, в мае сообщалось, что жителю Киева пришла платежка за отопление с долгом в 150 тысяч гривен.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что водоканал решил выбивать деньги у сотен тысяч должников, угрожая заблокировать их банковские карты.