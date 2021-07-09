Платіжка плюс 11%. У Києві почали нараховувати відсотки на борги за опалення

Закон забороняє нараховувати штрафи і пені під час карантину, але в Центрі комунального сервісу додаткові нарахування називають "інфляційним складником".

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звинуватили в тому, що воно почало нараховувати "інфляційний складник" на борги за опалення. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла мешканка Києва Інна Звягінцева.

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"Вчора я отримала електронний рахунок від Центру комунального сервісу (ЦКС) за комунальні послуги за червень і втратила дар мови", — написала Звягінцева.

За її словами, на заборгованість у сумі 5 574,6 грн у "Київтеплоенерго" нарахували інфляційний складник у розмірі 470,33 грн та 3% річних у розмірі 158,3 грн. Сумарно дівчину зобовʼязують заплатити на 628,63 грн (11,3%) більше суми її боргу за опалення.

Уточнимо, що згідно з прогнозом Національного банку, інфляція в Україні в 2021 році складе 8%, а пік припадає на липень-вересень.

Звягінцева написала, що за розʼясненнями щодо цієї ситуації вона звернулася на гарячу лінію ЦКС, однак там їй відповіли, що можуть надати лише загальну інформацію щодо принципів нарахування, а точну цифру інфляційного складника порадили дізнатися на сайті Держкомстату.

Борги за опалення і доднарахування — що говорять в ЦКС

"За детальними розрахунками — звернутися в месенджер Facebook, Skype або прийти в сервісний центр ЦКС. У месенджері бот оперативно відповів, що інформацію можна отримати на гарячій лінії — коло замкнулося", — зазначила киянка.

Під час повторного дзвінка в кол-центр ЦКС дівчині повідомили, що мають намір нараховувати інфляційний складник та 3% на суму боргу за опалення щомісяця.

"Тобто якщо інфляція у нас не зміниться, то нарахують 136,5% на рік. Очевидно, борги з комуналки у нас скоро перетворяться на щось подібне до проблемної заборгованості за кредитами банків. Так дуже просто нагнати загальну суму заборгованості, передати справу до суду і починати примусово блокувати рахунки боржника", — підкреслила Звягінцева.

Нарахування на борги за опалення: що говорить закон

Варто зазначити, що п. 4 ст. 3 прикінцевих положень ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняє на час карантину і протягом 30 днів після його відміни нараховувати штрафи і пені за заборгованість за комунальні послуги.

Утім, вважає Звягінцева, в "Київтеплоенерго" обходять цю норму завдяки тому, що не називають ці "інфляційні" додаткові нарахування "пенями" і "штрафами", які законодавство прямо забороняє нараховувати під час карантину.

"Підґрунтя подібних дій "Київтеплоенерго" зрозуміле: газ подорожчав, у комунального підприємства всі шанси сильно погіршити bottom line [баланс прибутків і збитків, — ред.] і вишукуються додаткові способи вилучення грошей у населення", — написала дівчина.

Утім, зазначила вона, в Києві є безліч випадків нарахувань за опалення по 20-70 тисяч гривень за місяць, через що людей будуть зобовʼязувати платити як мінімум по 2-7 тисяч гривень додаткових нарахувань, що може заводити людей у величезні боргові ями.

Звягінцева також написала, що шукає адвоката або юридичну фірму, які погодяться допомогти їй і подати до суду на "Київтеплоенерго".

[ + – ] У Києві на борги за опалення почали нараховувати "інфляційний складник" [ + – ] У Києві на борги за опалення почали нараховувати "інфляційний складник"

Варто зазначити, що, згідно з повідомленням "Комунального бюлетеня міста Києва", на суму боргу збиралися нараховувати інфляційний складник та 3% річних ще з грудня 2019 року. Утім, стверджували в "Київтеплоенерго", додаткових нарахувань можна було уникнути завдяки погашенню заборгованості в повному обсязі або реструктуризації боргу.

Портал sud.ua розповідає, що реструктуризувати борг за опалення, і не тільки, можна звернувшись в ЦКС через Facebook або Skype, залишивши заявку на сайті ЦВК у розділі "Що робити, якщо ви стали боржником?", записавшись на прийом до відділення або написавши лист за адресою СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" (вул. Жилянська, 83/53).

[ + – ] Платіжка за опалення в Києві Фото: sud.ua

Зазначимо, в травні повідомлялося, що жителю Києва прийшла платіжка за опалення з боргом у 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що водоканал вирішив вибивати гроші у сотень тисяч боржників, погрожуючи заблокувати їхні банківські карти.