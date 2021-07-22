НБУ очікує зльоту інфляції до 11% і уповільнення до 9,6% на кінець року

Для стримування інфляції облікова ставка збільшена до 8% з нинішніх 7,5%.

Національний банк (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 8% (як було у квітневому прогнозі) до 9,6% і очікує її повернення в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. у другому півріччі 2022 року.

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Причиною прискорення інфляції названі "стрімке зростання світових цін і подальше відновлення попиту". На піку, на початку осені, інфляція може досягти 11%. Після цього вона почне сповільнюватися "завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії".

У НБУ вважають, що підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів дозволять утримати під контролем інфляційні очікування, що поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску.

Тому облікова ставка підвищена до 8% річних з нинішніх 7,5%.

Одночасно вирішено збільшити ставку за кредитами рефінансування, які видаються банкам, до розміру облікової ставки плюс 1 п.п.

Нагадаємо, у трирічному макропрогнозі уряду говориться, що інфляція повернеться до цілі в 5% у 2023 році, а у 2022 вона становитиме 6,2%.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звинуватили в тому, що воно почало нараховувати "інфляційний складник" на борги за опалення.