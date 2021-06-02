Долар у діапазоні 28-29 грн: уряд сформував макропрогноз на три роки

Починаючи з 2023 року економіка буде рости на 5% щорічно, запевняє Кабмін.

Уряд затвердив Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки та бюджетну декларацію на ці роки. Трирічна декларація вперше затверджена в Україні. Наявність цього документа є необхідною умовою впровадження середньострокового бюджетного планування, яке проводять більш ніж у 100 країнах світу, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Деякі основні положення бюджетної декларації на 2022-2024 роки:

дефіцит бюджету скоротиться вдвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року;

державний борг планується зменшити до рівня менше 50% ВВП;

зростання реальних зарплат становитиме 8-10% на рік;

інфляція повернеться до мети 5% у 2023 році, а в 2022 вона складе 6,2%;

буде забезпечена макроекономічна стабільність, а курс долара очікується в коридорі 28-29 грн.

"Завдяки проведеним реформам вже в 2023 році ми зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично на 5% щорічно", — запевнив Шмигаль.

Як повідомив Мінфін, у бюджетній декларації містяться пропозиції щодо змін до Податкового кодексу, які "стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету".

Зазначимо, що бюджетна декларація — це бачення урядом бюджетної політики. Вона визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету.

Нагадаємо, в середині травня Мінекономіки склало новий макропрогноз, який був надісланий в різні органи влади, на ньому заснована й трирічна бюджетна декларація. У прогнозі погіршені очікування зростання реального ВВП в 2021 році: з 4,6% до 4,1%, а у 2022-му — з 4,3% до 3,8%.

У січні — лютому реальний ВВП України скоротився на 2,8% у річному вимірі. Аналогічний показник за підсумками січня був 2,6%.