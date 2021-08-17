Урожай под проценты. Как получить агрозайм и какие программы финансирования предлагают банки

Развитие агробизнеса часто связано с привлечением финансирования. Каковы условия агрозаймов и в каком случае использование чужих денег действительно выгодно бизнесу?

Кредиты, которые банки активно предлагают и выдают агропроизводителям, вскоре могут подорожать. Ставки подрастут на фоне изменения НБУ учетной ставки на 0,5 пункта — до 8% годовых. Ранее в 2021 году НБУ уже дважды повышал ставку (в марте и апреле). Регулятор уверен, что такая мера сдерживает инфляцию.

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"Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до II квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в 2022-м и удержания под контролем инфляционных ожиданий", — отмечают в НБУ. Повышение учетной ставки — один из поводов для банков пересмотреть стоимость кредитов.

"В 2021 году Национальный банк повышал учетную ставку трижды. И если первые два раза (в марте и апреле) не оказали существенного влияния на стоимость кредитов, то последнее повышение вместе с декларируемыми НБУ планами снова повысить учетную ставку более существенно влияет на стоимость привлечения банками ресурсов и, соответственно, на процентную ставку для клиентов. ­­В то же время в связи с пониженной деловой активностью в летний период рост стоимости кредитов следует ожидать ближе к осени на 1,5–2%", — считает Роман Пудлык, начальник отдела агробизнеса и партнерских программ Кредобанка.

Одна из самых востребованных агробизнесом программ — кредитная линия для пополнения оборотных средств. Такие финансы компания может использовать, например, для строительства зернохранилищ, приобретения техники, оплаты счетов на покупку семян и удобрений, расходов на посевную и уборочную кампании. Кредитные линии предлагают практически все финучреждения, работающие с аграриями, в частности Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, ПриватБанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк и др. Ставки по сравнению с весной 2021 года почти не изменились — в среднем агрокредиты выдают под 11–14% годовых, в некоторых случаях — под 8–9%. Напомним, что осенью 2019-го ставки были на 5–8 п. п. выше.

Обычно кредитная линия оформляется на 12–18 месяцев. Сумма, которую получает агроклиент, зависит от лимитов, установленных банком, а также общей кредитной нагрузки клиента (чем больше у компании невыплаченных кредитов, тем меньшей будет сумма новой линии). Например, в Райффайзен Банке — максимум 37,3 млн грн, а в Кредобанке лимит — 75% от стоимости сельхозцикла.

Залоги, правила и партнерские программы банков

Часто для получения кредита требуется залог в виде недвижимости, техники, средств на счету. Но в последнее время много внимания банки уделяют новым партнерским программам, когда заемщик приобретает удобрения или средства защиты растений конкретной марки в компании, с которой сотрудничает банк. В таком случае залог могут и не требовать.

В летний период больше всего запросов банки получают на финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, которая будет задействована в жатве и в подготовке полей для следующего цикла начальник отдела агробизнеса и партнерских программ Кредобанка Роман Пудлык

"У нас получить финансирование оборотного капитала на приобретение минеральных удобрений, СЗР и посевного материала по партнерским программам можно без залога. Банк предлагает ставку от 0,01% и гибкий график погашения кредита, в том числе одним платежом в конце срока. Также аграрии могут воспользоваться программами государственной поддержки по удешевлению кредитов и частичной компенсации финансовых затрат", — рассказывает Наталия Буткова-Витвицкая, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка. По ее словам, в 2021 году сделан акцент на развитие партнерских отношений с отечественными и мировыми производителями средств защиты растений, минеральных удобрений, семян сельскохозяйственных культур. Это такие известные производители, как Syngenta, Ostchem Retail, Ukravit и др.

В залог банки принимают и аграрные расписки, а также землю.

"В связи с открытием рынка земли кроме программ финансирования на посевную кампанию под залог финансовых аграрных расписок, покупку сельхозтехники, систем орошения и оборудования, строительства элеваторов аграрии могут передать в залог выкупленную в собственность землю и получить длинные деньги на развитие бизнеса", — объясняет Ольга Волкова, директор департамента корпоративных продаж ОТП Банка.

[ + – ] ПОКАЖИТЕ, ДОКАЖИТЕ. Для получения кредита компании нужно продемонстрировать свою чистую кредитную историю и прозрачную отчетность

До принятия решения о выдаче кредита банки обязательно обращают внимание на финансовую отчетность клиента, его кредитную нагрузку.

"Важными точками контроля являются прибыльность компании, уровень закредитованности, деловая репутация и кредитная история, наличие залога", — подчеркивает Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрСиббанка.

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При получении заявки от агроклиента банк всегда оценивает и анализирует его основную деятельность.

"При финансировании заемщика мы анализируем его урожайность, а также стандартные финансовые показатели деятельности. При этом мы скорее откажемся сотрудничать с клиентами с негативной деловой репутацией и кредитной историей", — говорит Ольга Волкова.

В банках отмечают, что важный фактор оценки — должным образом подготовленные финансовые документы, которые отражают реальное состояние бизнеса, обосновывают потребность в финансировании и способность клиента своевременно выполнять обязательства. По словам Наталии Бутковой-Витвицкой, в Ощадбанке есть направление микрокредитования, в рамках которого менеджер вместе с клиентом готовит документы и помогает "презентовать" бизнес для банковской экспертизы.

Партнерские программы на технику

"В прошлом году мы решили, что вынимать деньги из оборота на покупку комбайна невыгодно, и попробовали обратиться в обслуживающий банк с вопросом о кредите на покупку. Оказалось, что банк работает с несколькими крупными компаниями — дилерами. Мы изучили модели, получили консультацию и в течение недели оформили трехлетний кредит, который уже почти выплатили", — делится опытом привлечения займа Валентин Рыщенко, черкасский фермер. По его словам, самое главное, что интересовало банк при выдаче займа, — данные финотчетности, прогноз урожая, а также отсутствие невыплаченных кредитов.

Летние заботы аграриев связаны с повышенными расходами на топливо, СЗР и семена, для чего они часто пользуются векселями, агрорасписками, открывают кредитные линии на 12 месяцев

"В летний период больше всего запросов от клиентов банки получают на финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, которая будет задействована в жатве и в подготовке полей для последующего сельскохозяйственного цикла. Особенность таких запросов в летний период — желание получить финансирование с минимальным авансовым платежом, поскольку до момента реализации урожая у клиентов мало собственных средств", — рассказывает Роман Пудлык.

В этом сезоне с покупкой техники в кредит у аграриев проблем быть не должно — на рынке полным-полно банков, предлагающих наряду со стандартными программами (купить можно любую технику у любого продавца) специальные партнерские. Залог в таком случае обычно не нужен — им становится приобретаемая сеялка или трактор. А вот ставки отличаются в зависимости от программы компании-партнера. Как правило, это 5–12% годовых. Максимальный срок кредита — пять лет. Собственный взнос клиента — 20–30% от стоимости техники.

Кроме банков, партнерские программы есть у лизинговых компаний, например "ОТП Лизинг", "Эксимлизинг", "Альфа-Лизинг Украина". К слову, приобретать в кредит или в лизинг сегодня можно не только новую технику, но и технику с пробегом.

"Среди программ банка есть предложения по финансированию покупки агротехники JCB, CNHI (бренды Case IH и New Holland), Kuhn, AGCO (бренды Fendt, Massey Ferguson, Valtra), Maschio Gaspardo. Благодаря договоренностям и поддержке производителей банк может предложить по таким программам очень выгодные условия. Клиенты могут подобрать условия с процентной ставкой от 0,01%", — говорит Роман Пудлык.

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Впрочем, чтобы получить такую маленькую ставку, нужно постараться.

Во-первых, она недоступна тем, кто согласен внести менее 50% собственных средств на покупку.

Во-вторых, 0,01% есть только по некоторым программам на конкретную марку и конкретный тип техники.

Например, Креди Агриколь Банк предлагает кредит на технику АМАКО. При этом минимальная ставка при покупке техники бренда IVECO — 7,35% годовых. А вот 0,01% годовых — это минимальная ставка при взносе 50% на покупку оросительного оборудования Western.

Векселем за удобрения

Купить топливо, семена, удобрения или средства защиты растений в кредит аграрии могут с помощью вексельного финансирования. Такие программы есть в большинстве крупных и средних банков, в частности Ощадбанке, Кредобанке, ОТП Банке, Креди Агриколь Банке, ПУМБе.

Важными точками контроля являются прибыльность компании, уровень закредитованности, деловая репутация и кредитная история, наличие залога заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин

Авалирование векселей (это оформление банком аваля на векселе, то есть гарантии, что покупатель через некоторое время оплатит счет, выставленный продавцом) помогает быстро оформить покупку нужных агрокомпании материалов, а также является более дешевым инструментом по сравнению с обычными кредитными программами.

"У векселя есть преимущества: он существенно дешевле банковского кредита и оформляется по целевой прозрачной разовой операции. Использование векселя дает возможность фермеру сэкономить, но если понадобится финансирование на различные бизнес-цели, тогда понадобится кредитная линия, более гибкий инструмент", — рассказывает Константин Лежнин.

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Обычно векселя банки оформляют на 6–12 месяцев, разовая комиссия составляет 0,5–1% суммы, а итоговые затраты клиента — 3–6% годовых. Впрочем, в 2021 году спрос на вексельные программы, по словам банкиров, упал. Конкурентом такого финансирования стала государственная программа.

"Вексельное финансирование всегда имело своих сторонников среди клиентов, поскольку вексель был интересной альтернативой классическому кредитному финансированию с точки зрения цены. Обычно стоимость оформления векселя значительно дешевле в сравнении с кредитной линией. Однако в этом году спрос на оформление векселей очень низкий, поскольку для клиентов доступно кредитование по госпрограмме "5-7-9%", в котором процентная ставка еще ниже или соразмерна стоимости векселя", — отмечает Роман Пудлык.