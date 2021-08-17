Урожай під відсотки. Як отримати агрозайм і які програми фінансування пропонують банки

Розвиток агробізнесу часто пов'язаний із залученням фінансування. Які умови агрозаймів і в якому випадку використання чужих грошей дійсно вигідне бізнесу?

Кредити, які банки активно пропонують і видають агровиробникам, незабаром можуть подорожчати. Ставки підростуть на тлі зміни НБУ облікової ставки на 0,5 пунктів — до 8% річних. Раніше в 2021 році НБУ вже двічі підвищував ставку (в березні та квітні). Регулятор упевнений, що такий захід стримує інфляцію.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Прогноз Національного банку передбачає подальше підвищення облікової ставки до 8,5% і збереження її на цьому рівні до II кварталу 2022 року для повернення інфляції до мети 5% у 2022-му й утримання під контролем інфляційних очікувань", — зазначають в НБУ. Підвищення облікової ставки — один із приводів для банків переглянути вартість кредитів.

"У 2021 році Національний банк підвищував облікову ставку тричі. І якщо перші два рази (в березні та квітні) не істотно вплинули на вартість кредитів, то останнє підвищення разом із декларованими НБУ планами знову підвищити облікову ставку більш істотно впливає на вартість залучення банками ресурсів і, відповідно, на процентну ставку для клієнтів. У той же час у зв'язку зі зниженою діловою активністю в літній період зростання вартості кредитів варто очікувати ближче до осені на 1,5-2%", — вважає Роман Пудлик, начальник відділу агробізнесу та партнерських програм Кредобанку.

Одна з найбільш затребуваних агробізнесом програм — кредитна лінія для поповнення обігових коштів. Такі фінанси компанія може використовувати, наприклад, для будівництва зерносховищ, придбання техніки, оплати рахунків на придбання насіння і добрив, витрат на посівну і збиральну кампанії. Кредитні лінії пропонують практично всі фінустанови, що працюють з аграріями, зокрема Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Креді Агріколь Банк, ПриватБанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк тощо. Ставки порівняно з весною 2021 року майже не змінилися — здебільшого агрокредити видають під 11 -14% річних, у деяких випадках — під 8-9%. Нагадаємо, що восени 2019-го ставки були на 5-8 п. п. вищі.

Зазвичай кредитна лінія оформляється на 12-18 місяців. Сума, яку отримує агроклієнт, залежить від лімітів, встановлених банком, а також загального кредитного навантаження клієнта (чим більше у компанії невиплачених кредитів, тим меншою буде сума нової лінії). Наприклад, у Райффайзен Банку — максимум 37,3 млн грн, а в Кредобанку ліміт — 75% від вартості сільгозпциклу.

Застави, правила і партнерські програми банків

Часто для отримання кредиту потрібна застава у вигляді нерухомості, техніки, коштів на рахунку. Але останнім часом багато уваги банки приділяють новим партнерським програмам, коли позичальник купує добрива або засоби захисту рослин конкретної марки в компанії, з якою співпрацює банк. У такому випадку заставу можуть і не вимагати.

У літній період найбільше запитів банки отримують на фінансування купівлі сільськогосподарської техніки, яка буде задіяна в жнивах і в підготовці полів для наступного циклу начальник відділу агробізнесу та партнерських програм Кредобанку Роман Пудлик

"У нас отримати фінансування обігового капіталу на придбання мінеральних добрив, ЗЗР та посівного матеріалу за партнерськими програмами можна без застави. Банк пропонує ставку від 0,01% і гнучкий графік погашення кредиту, зокрема одним платежем наприкінці терміну. Також аграрії можуть скористатися програмами державної підтримки щодо здешевлення кредитів і часткову компенсацію фінансових витрат", — розповідає Наталія Буткова-Вітвіцька, директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку. За її словами, в 2021 році зроблений акцент на розвиток партнерських відносин із вітчизняними та світовими виробниками засобів захисту рослин, мінеральних добрив, насіння сільськогосподарських культур. Це такі відомі виробники, як Syngenta, Ostchem Retail, Ukravit тощо.

Під заставу банки беруть й аграрні розписки, а також землю.

"У зв'язку з відкриттям ринку землі крім програм фінансування на посівну кампанію під заставу фінансових аграрних розписок, покупку сільгосптехніки, систем зрошення та обладнання, будівництва елеваторів аграрії можуть передати в заставу викуплену у власність землю та отримати довгі гроші на розвиток бізнесу", — пояснює Ольга Волкова, директорка департаменту корпоративних продажів ОТП Банку.

[ + – ] ПОКАЖІТЬ, ДОВЕДІТЬ. Для отримання кредиту компанії потрібно продемонструвати свою чисту кредитну історію і прозору звітність

До ухвалення рішення про видавання кредиту банки обов'язково звертають увагу на фінансову звітність клієнта, його кредитне навантаження.

"Важливими точками контролю є прибутковість компанії, рівень закредитованості, ділова репутація і кредитна історія, наявність застави", — підкреслює Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу УкрСиббанку.

Важливо

Як стати "тигром" Східної Європи. Чому кукурудза не зробить Україну великою

Після отримання заявки від агроклієнта банк завжди оцінює та аналізує його основну діяльність.

"У процесі фінансування позичальника ми аналізуємо його врожайність, а також стандартні фінансові показники діяльності. При цьому ми швидше відмовимося співпрацювати з клієнтами з негативною діловою репутацією і кредитною історією", — говорить Ольга Волкова.

У банках зазначають, що важливий фактор оцінки — належним чином підготовлені фінансові документи, які відображають реальний стан бізнесу, обґрунтовують потребу у фінансуванні та здатність клієнта своєчасно виконувати зобов'язання. За словами Наталії Буткової-Вітвіцької, в Ощадбанку є напрям мікрокредитування, в рамках якого менеджер разом із клієнтом готує документи і допомагає "презентувати" бізнес для банківської експертизи.

Партнерські програми на техніку

"У минулому році ми вирішили, що виймати гроші з обігу на покупку комбайна невигідно, і спробували звернутися в обслуговчий банк із питанням про кредит на покупку. З'ясувалося, що банк працює з декількома великими компаніями — дилерами. Ми вивчили моделі, отримали консультацію і протягом тижня оформили трирічний кредит, який вже майже виплатили", — ділиться досвідом залучення позики Валентин Рищенко, черкаський фермер. За його словами, найголовніше, що цікавило банк у процесі видавання позики, — дані фінзвітності, прогноз врожаю, а також відсутність невиплачених кредитів.

Літні турботи аграріїв пов'язані з підвищеними витратами на паливо, ЗЗР та насіння, для чого вони часто користуються векселями, агророзписками, відкривають кредитні лінії на 12 місяців

"У літній період найбільше запитів від клієнтів банки отримують на фінансування купівлі сільськогосподарської техніки, яка буде задіяна в жнивах і в підготовці полів для подальшого сільськогосподарського циклу. Особливість таких запитів у літній період — бажання отримати фінансування з мінімальним авансовим платежем, оскільки до моменту реалізації врожаю у клієнтів мало власних коштів", — розповідає Роман Пудлик.

У цьому сезоні з покупкою техніки в кредит в аграріїв проблем бути не повинно — на ринку повнісінько банків, що пропонують поряд зі стандартними програмами (купити можна будь-яку техніку в будь-якого продавця) спеціальні партнерські. Застава в такому випадку зазвичай не потрібна — нею стає сівалка або трактор, які купуються. А ось ставки відрізняються залежно від програми компанії-партнера. Як правило, це 5-12% річних. Максимальний термін кредиту — п'ять років. Власний внесок клієнта — 20-30% від вартості техніки.

Крім банків, партнерські програми є у лізингових компаній, наприклад "ОТП Лізинг", "Ексімлізинг", "Альфа-Лізинг Україна". До речі, купувати в кредит або в лізинг сьогодні можна не тільки нову техніку, але й техніку з пробігом.

"Серед програм банку є пропозиції щодо фінансування покупки агротехніки JCB, CNHI (бренди Case IH і New Holland), Kuhn, AGCO (бренди Fendt, Massey Ferguson, Valtra), Maschio Gaspardo. Завдяки домовленостям і підтримці виробників банк може запропонувати за такими програмами дуже вигідні умови. Клієнти можуть підібрати умови з процентною ставкою від 0,01%", — говорить Роман Пудлик.

[ + – ] Банківські програми для аграріїв

Утім, щоб отримати таку маленьку ставку, потрібно постаратися.

По-перше, вона недоступна тим, хто згоден внести менше 50% власних коштів на покупку.

По-друге, 0,01% є тільки за деякими програмами на конкретну марку і конкретний тип техніки.

Наприклад, Креді Агріколь Банк пропонує кредит на техніку АМАКО. При цьому мінімальна ставка для покупки техніки бренду IVECO — 7,35% річних. А ось 0,01% річних — це мінімальна ставка за умов внеску 50% на покупку зрошувального обладнання Western.

Векселем за добрива

Купити паливо, насіння, добрива або засоби захисту рослин у кредит аграрії можуть за допомогою вексельного фінансування. Такі програми є в більшості великих і середніх банків, зокрема Ощадбанку, Кредобанку, ОТП Банку, Креді Агріколь Банку, ПУМБ.

Важливими точками контролю є прибутковість компанії, рівень закредитованості, ділова репутація і кредитна історія, наявність застави заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Укрсиббанку Костянтин Лежнін

Авалювання векселів (це оформлення банком авалю на векселі, тобто гарантії, що покупець через деякий час оплатить рахунок, виставлений продавцем) допомагає швидко оформити покупку потрібних агрокомпанії матеріалів, а також є більш дешевим інструментом порівняно зі звичайними кредитними програмами.

"У векселі є переваги: він істотно дешевший, ніж банківський кредит, й оформляється за цільовою прозорою разовою операцією. Використання векселя дає можливість фермеру заощадити, але якщо знадобиться фінансування на різні бізнес-цілі, тоді знадобиться кредитна лінія, більш гнучкий інструмент", — розповідає Костянтин Лежнін.

Важливо

Гроші на бізнес. Як працює держпрограма "Доступні кредити" і де ще знайти вигідні умови

Зазвичай векселі банки оформляють на 6-12 місяців, разова комісія становить 0,5-1% суми, а підсумкові витрати клієнта — 3-6% річних. Утім, у 2021 році попит на вексельні програми, за словами банкірів, упав. Конкурентом такого фінансування стала державна програма.

"Вексельне фінансування завжди мало своїх прихильників серед клієнтів, оскільки вексель був цікавою альтернативою класичному кредитному фінансуванню з точки зору ціни. Зазвичай вартість оформлення векселя значно дешевша порівняно з кредитною лінією. Однак у цьому році попит на оформлення векселів дуже низький, оскільки для клієнтів є кредитування за держпрограмою "5-7-9%", в якому процентна ставка ще нижча або співмірна вартості векселя", — зазначає Роман Пудлик.