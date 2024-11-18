По 2 тисячі гривень за кожен гектар: аграрії можуть отримати фінансову допомогу

Виплати будуть надані аграріям, які працюють у певних регіонах України.

Українським аграріям надано можливість отримувати від держави по 2 тис. грн за кожен гектар угідь, але тільки в разі ведення діяльності на території, охопленій бойовими діями. Уряд затвердив порядок надання цієї підтримки сільськогосподарським виробникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що допомогу буде надано й аграріям, які працюють у зонах потенційних бойових дій. Однак у цьому разі розмір підтримки буде нижчим — 1 тисяча гривень за гектар земель.

Прем'єр заявив, що аграрії в прифронтових регіонах отримуватимуть допомогу через механізм спеціальних субсидій. Постанову, що регулює цей процес, було ухвалено ще в серпні.

"Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах. Тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", — сказав глава уряду.

Раніше Фокус писав, як українці можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на підконтрольних Україні територіях, можуть отримати фінансову допомогу.

Також повідомлялося, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч. Середній розмір пенсійних виплат в Україні зріс більш ніж на 466 гривень. Тепер середня пенсія становить 5851,86 грн.