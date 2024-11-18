По 2 тысячи гривен за каждый гектар: аграрии могут получить финансовую помощь

Выплаты будут предоставлены аграриям, которые работают в определенных регионах Украины.

Украинским аграриям предоставляется возможность получать от государства по 2 тыс. грн за каждый гектар угодий, но только в случае ведения деятельности на территории, охваченной боевыми действиями. Правительство утвердило порядок предоставления этой поддержки сельскохозяйственным производителям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что помощь будет предоставлена и аграриям, работающим в зонах потенциальных боевых действий. Однако в этом случае размер поддержки несколько ниже — 1 тысяча гривен за гектар земель.

Премьер заявил, что аграрии в прифронтовых регионах будут получать помощь через механизм специальных субсидий. Постановление, регулирующее этот процесс, было принято еще в августе.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", — сказал глава правительства.

Ранее Фокус писал, как украинцы могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на подконтрольных Украине территориях, могут получить финансовую помощь.

Также сообщалось, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч. Средний размер пенсионных выплат в Украине вырос более чем на 466 гривен. Теперь средняя пенсия составляет 5851,86 грн.