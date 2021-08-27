Реальная средняя зарплата в Украине в июле выросла на 10,2%: кто заработал больше

Общая задолженность по выплате зарплаты за июль увеличилась на 10,3% и достигла 3,96 млрд грн.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле составила 14345 грн, сообщил Госстат. Она выросла:

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на 0,2% в сравнении с июнем (в месячном измерении);

на 21,5% в сравнении с июлем-2020 (в годовом измерении).

При этом реальная заработная плата в июле выросла на 10,2% в годовом выражении и на 0,1% в месячном.

Регионы лидеры по росту номинальной зарплаты в июле (в годовом выражении):

Закарпатская область – 24,4%;

Хмельницкая – 23,8%;

Волынская – 23,7%;

Ривненская – 23,6%;

Ивано-Франковская – 23,4%;

Львовская – 22,7%;

Киев – 22,9%.

Самая большая средняя зарплата в июле была в Киеве – 20 956 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 11 350 грн.

Рост средней номинальной зарплаты по отраслям:

временное размещение и организации питания – 52,5%;

здравоохранение – 30,5%;

предоставление других видов услуг – 28,4%;

сфера искусства, спорта и развлечений – 27,8%;

образование – 27,5%;

транспорт, почтовые и курьерские службы – 27,2%;

информация и телекоммуникации – 26,1%;

операции с недвижимостью – 23,3%;

профессиональная, научная и техническая деятельности – 21,8%;

сельское и лесное хозяйство – 21,5%;

финансовая и страховая деятельность – 20,3%;

строительство – 19,0%;

оптовая и розничная торговля – 17,3%;

промышленность – 15,9%.

При этом общая задолженность по выплате заработной платы в июле по сравнению с июнем увеличилась на 10,3%, а с начала года – на 51,7% и к 1 августа составила 3,96 млрд грн.

Напомним, в марте Госстат сообщал, что самый большой разрыв между зарплатами мужчин и женщин — более, чем в два раза — в сфере авиационного транспорта.

Средний годовой доход украинца в прошлом году составил 73,3 тыс. грн., а самым "прибыльным" регионом ожидаемо стал Киев со средним годовым доходом 179 тыс. грн на человека.