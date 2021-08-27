Реальна середня зарплата в Україні в липні зросла на 10,2%: хто заробив більше
Загальна заборгованість з виплати зарплати за липень збільшилася на 10,3% і досягла 3,96 млрд грн.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у липні становить 14345 грн, повідомив Держстат. Вона виросла:
- на 0,2% порівняно з червнем (у місячному вимірі);
- на 21,5% порівняно з липнем-2020 (у річному вимірі).
При цьому реальна заробітна плата в липні виросла на 10,2% у річному вираженні і на 0,1% у місячному.
Регіони лідери зі зростання номінальної зарплати в липні (у річному вираженні):
- Закарпатська область — 24,4%;
- Хмельницька — 23,8%;
- Волинська — 23,7%;
- Рівненська — 23,6%;
- Івано-Франківська — 23,4%;
- Львівська — 22,7%;
- Київ — 22,9%.
Найбільша середня зарплата в липні була в Києві — 20 956 грн, найнижча — у Чернівецькій області — 11 350 грн.
Зростання середньої номінальної зарплати по галузях:
- тимчасове розміщення й організація харчування — 52,5%;
- охорона здоров'я — 30,5%;
- надання інших видів послуг — 28,4%;
- сфера мистецтва, спорту і розваг — 27,8%;
- освіта — 27,5%;
- транспорт, поштові та кур'єрські служби — 27,2%;
- інформація і телекомунікації — 26,1%;
- операції з нерухомістю — 23,3%;
- професійна, наукова та технічна діяльність — 21,8%;
- сільське і лісове господарство — 21,5%;
- фінансова і страхова діяльність — 20,3%;
- будівництво — 19,0%;
- гуртова і роздрібна торгівля — 17,3%;
- промисловість — 15,9%.
При цьому загальна заборгованість з виплати заробітної плати в липні порівняно з червнем збільшилася на 10,3%, а з початку року — на 51,7% і на 1 серпня становила 3,96 млрд грн.
Нагадаємо, у березні Держстат повідомляв, що найбільший розрив між зарплатами чоловіків і жінок — у понад два рази — у сфері авіаційного транспорту.
Середній річний дохід українця в минулому році становив 73,3 тис. грн., а найбільш "прибутковим" регіоном очікувано став Київ із середнім річним доходом 179 тис. грн на людину.