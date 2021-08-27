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Реальна середня зарплата в Україні в липні зросла на 10,2%: хто заробив більше

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банкнота, гривня, фото
Фото: НБУ

Загальна заборгованість з виплати зарплати за липень збільшилася на 10,3% і досягла 3,96 млрд грн.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у липні становить 14345 грн, повідомив Держстат. Вона виросла:

  • на 0,2% порівняно з червнем (у місячному вимірі);
  • на 21,5% порівняно з липнем-2020 (у річному вимірі).

При цьому реальна заробітна плата в липні виросла на 10,2% у річному вираженні і на 0,1% у місячному.

динаміка, реальна зарплата, діаграма

Регіони лідери зі зростання номінальної зарплати в липні (у річному вираженні):

  • Закарпатська область — 24,4%;
  • Хмельницька — 23,8%;
  • Волинська — 23,7%;
  • Рівненська — 23,6%;
  • Івано-Франківська — 23,4%;
  • Львівська — 22,7%;
  • Київ — 22,9%.

Найбільша середня зарплата в липні була в Києві — 20 956 грн, найнижча — у Чернівецькій області — 11 350 грн.

Зростання середньої номінальної зарплати по галузях:

  • тимчасове розміщення й організація харчування — 52,5%;
  • охорона здоров'я — 30,5%;
  • надання інших видів послуг — 28,4%;
  • сфера мистецтва, спорту і розваг — 27,8%;
  • освіта — 27,5%;
  • транспорт, поштові та кур'єрські служби — 27,2%;
  • інформація і телекомунікації — 26,1%;
  • операції з нерухомістю — 23,3%;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 21,8%;
  • сільське і лісове господарство — 21,5%;
  • фінансова і страхова діяльність — 20,3%;
  • будівництво — 19,0%;
  • гуртова і роздрібна торгівля — 17,3%;
  • промисловість — 15,9%.

При цьому загальна заборгованість з виплати заробітної плати в липні порівняно з червнем збільшилася на 10,3%, а з початку року — на 51,7% і на 1 серпня становила 3,96 млрд грн.

Нагадаємо, у березні Держстат повідомляв, що найбільший розрив між зарплатами чоловіків і жінок — у понад два рази — у сфері авіаційного транспорту.

Середній річний дохід українця в минулому році становив 73,3 тис. грн., а найбільш "прибутковим" регіоном очікувано став Київ із середнім річним доходом 179 тис. грн на людину.