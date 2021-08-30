Обжалованию не подлежит: Решение Банка Англии по bail-in Приватбанка на $595 млн остается в силе

Период возможного обжалования процедуры bail-in при национализации Приватбанка окончился.

Решение Центрального Банка Объединенного Королевства по процедуре bail-in еврооблигаций Приватбанка на 595 млн. долларов больше невозможно обжаловать. За весь период с 14 мая 2021 , предоставленных Банком Англии для обжалования процедуры bail-in, проведенной при национализации Приватбанка, не было подано ни одной жалобы от заинтересованных лиц. Об этом информирует пресс-служба Приватбанка.

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Согласно английскому законодательству, лицам, активы которых попали под процедуру bail-in, дается три месяца с момента постановления банка на обжалование в суде. В данном случае за все время в суд не было подано ни одной жалобы, что, на основании Акта Соединенного Королевства о Банках, принятое Банком Англии решение является окончательным и не подлежащем обжалованию.

Признание законности процедуры bail-in состоялось после соответствующего запроса со стороны Национального банка Украины в рамках мероприятий по национализации Приватбанка. После проведенного анализа и в соответствии с разделом 89H, Банк Англии принял решение признать bail-in ПриватБанка, а Казначейство Великобритании одобрило это решение.

Bail-in — банковская процедура, осуществляемая в случае неплатежеспособности банка, по принудительной конвертации депозитов акционеров банка в новые облигации. Операция проводится за счет кредиторов, в результате чего кредиторы становятся акционерами.

Дело касалось активов компаний экс-акционеров и экс-менеджеров Приватбанка Александра Дубилета , Тимура Новикова, Олега Гороховского и некоторых компаний, связанных с братьями Суркис.

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