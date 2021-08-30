Оскарженню не підлягає: Рішення Банку Англії щодо bail-in Приватбанку на $595 млн залишається чинним

Період можливого оскарження процедури bail-in під час націоналізації Приватбанку закінчився.

Рішення Центрального Банку Об'єднаного Королівства за процедурою bail-in єврооблігацій Приватбанку на 595 млн. доларів більше неможливо оскаржити. За весь період із 14 травня 2021, наданих Банком Англії для оскарження процедури bail-in, проведеної під час націоналізації Приватбанку, не було подано жодної скарги від зацікавлених осіб. Про це інформує пресслужба Приватбанку.

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Згідно з англійським законодавством, особам, активи яких потрапили під процедуру bail-in, дається три місяці з моменту постанови банку на оскарження в суді. У цьому випадку за весь час до суду не було подано жодної скарги, що означає, на підставі Акта Сполученого Королівства про Банки, ухвалене Банком Англії рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Визнання законності процедури bail-in відбулося після відповідного запиту з боку Національного банку України в рамках заходів із націоналізації Приватбанку. Після проведеного аналізу та відповідно до розділу 89H, Банк Англії ухвалив рішення визнати bail-in ПриватБанку, а Казначейство Великобританії схвалило це рішення.

Bail-in — банківська процедура, здійснювана в разі неплатоспроможності банку, щодо примусової конвертації депозитів акціонерів банку в нові облігації. Операція проводиться за рахунок кредиторів, унаслідок чого кредитори стають акціонерами.

Справа стосувалася активів компаній ексакціонерів та ексменеджерів Приватбанку Олександра Дубілета, Тимура Новикова, Олега Горохівського та деяких компаній, пов'язаних із братами Суркісами.

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