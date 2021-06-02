Дубілет-старший програв: суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Екс-глава правління, підозрюваний у незаконному виведенні грошей з банку і оголошений в розшук, намагався довести незаконність купівлі-продажу акцій банку.

Господарський суд міста Києва закрив провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета до цього банку, Міністерству фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, укладених в грудні 2016 року, на підставі яких Україна отримала у власність акції ПриватБанку.

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Як повідомляє в середу, 2 червня прес-служба НБУ, це рішення суду прийнято через застосування так званого "антиколомойського закону".

За словами начальника Управління юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, згідно з цим законом власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі.

Також чиновник нагадав, що відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору держава не може бути позбавлена права власності на придбані ним акції банку.

Крім того, такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Нагадаємо, колишній глава правління ПриватБанку в грудні позаминулого року подав позов до Господарського суду Києва до ПриватБанку, Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови.

Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронці підозрюють його в причетності до виведення з банку 8,2 млрд грн.

В кінці березня Дубілета оголосили в розшук. Після цього він повідомив, що перебуває в Ізраїлі, від слідства не ховається, але приїхати в Україну не може.