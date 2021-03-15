"8,2 млрд грн убытков": еще три бывших топ-чиновника ПриватБанка получили подозрения

НАБУ и САП вручили подозрения экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook о том, что она решила санкционировать еще три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

"8 млрд грн — именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают Председатель правления в совершении этого преступления", — написала Венедиктова.

Также она объяснила в чем конкретно правоохранители подозревают некоторых топ-менеджеров ПриватБанка.

"В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе, конечно, самого большого — ПриватБанка. В ходе проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет (на минуточку) 113,1 млрд грн. Если коротко, то основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения заключалась в том, что по мнению специалистов по НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка", — отметила Венедиктова.

Позже, 16 декабря 2016 года, бывшие владельцы банка в письменном виде обратились к премьер-министру Украины с просьбой приобрести акции ПриватБанка государством.

То есть, по словам Венедиктовой, глава правления (Александр Дубилет), замглавы правления/руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка якобы "хорошо понимали", что в скором времени потеряют контроль над деньгами банка, что якобы подтолкнуло их "растратить деньги банка".

"Должностные лица ПриватБанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги ПриватБанка теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD", — написала Венедиктова.

По словам генпрокурора, в распоряжении следствия якобы есть все необходимые доказательства, в том числе: подписанные "задним числом" документы, информация о внесении ложных данных в бухгалтерскую отчетность и т.д.

Также генпрокурор написала, что детективы и прокуроры вручили главе правления подозрение в растрате денежных средств ПриватБанка путем выплаты 16 декабря 2016 года якобы необоснованной дополнительной премии связанному с банком юрлицу ЧАО "СК Ингосстрах".

"Следственные органы считают, что должностные лица банка по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности ПриватБанка и "СК Ингосстрах". Такое решение НБУ принял 13.12.2016. Детективы и прокуроры располагают доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.2014 на самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016 В данном случае речь идет об убытках в размере около 136 млн грн", — написала Венедиктова.

Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что представители их ведомства вместе с прокурорами САП вручили подозрения трем бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Напомним, 22 февраля 2021 года НАБУ сообщило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении Владимиру Яценко, бывшему замглавы правления ПриватБанка. В НАБУ рассказали, что Яценко попытался покинуть страну на частном самолете. Он вылетел из Днепра и хотел попасть в Вену, однако представители ведомства обратились в Госавиаслужбу, после чего самолет посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Позже Яценко выпустили из СИЗО под залог в 52 млн грн.

Фокус рассказывал кто такой Владимир Яценко и что известно о "деле ПриватБанка".