Задержанный бывший топ-менеджер ПриватБанка рассказал, почему убегал со страны на самолете

По его словам, он регулярно летает в другие страны на частных самолетах из-за пандемии коронавируса.

Вечером 24 февраля во время заседания в Высшем антикоррупционном суде бывший замглавы ПриватБанка Владимир Яценко рассказал, почему он пытался вылететь из Украины на частном самолете после того, как стало известно о том, что НАБУ хочет вручить ему сообщение о подозрении в совершении преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

"С момента начала карантина и инфекции COVID, я, как человек, который может пострадать в большей степени от этого заболевания, передвигался исключительно арендованными самолетами… Эта поездка не является уникальной. Это мой стандартный способ путешествий с Украины в другие страны", — сказал Яценко.

Также, по его словам, самолет, на котором тот пытался вылететь со страны, был заказан якобы накануне дня, когда ему собирались вручить подозрение. Яценко подчеркнул, что самолет из аэропорта в Днепре взлетел якобы в 12:05.

Пресс-служба НАБУ написала в Facebook о том, что самолет Яценко посадили, в 15:06.

Напомним, 22 февраля 2021 года НАБУ сообщило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении Владимиру Яценко, бывшему замглавы правления ПриватБанка. В НАБУ рассказали, что Яценко попытался покинуть страну на частном самолете. Он вылетел из Днепра и хотел попасть в Вену, однако представители ведомства обратились в Госавиаслужбу, после чего самолет посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Экс-нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои рассказал, что самолет развернули "за несколько минут до пересечения границы". Позже в эфире Лещенко предположил, что это мог быть самолет компании Windrose ("Роза ветров") Игоря Коломойского.

Детальнее о том, кто такой Владимир Яценко и что известно о "деле ПриватБанка" Фокус рассказывал в отдельном материале.