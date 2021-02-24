Затриманий колишній топ-менеджер ПриватБанку розповів, чому тікав із країни літаком

За його словами, він регулярно літає в інші країни на приватних літаках через пандемію коронавірусу.

Увечері 24 лютого під час засідання у Вищому антикорупційному суді колишній заступник голови ПриватБанку Володимир Яценко розповів, чому він намагався вилетіти з України на приватному літаку після того, як стало відомо про те, що НАБУ хоче вручити йому повідомлення про підозру у вчиненні злочину за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

"З моменту початку карантину й інфекції COVID, я, як людина, яка може постраждати більшою мірою від цього захворювання, пересувався виключно орендованими літаками... Ця поїздка не є унікальною. Це мій стандартний спосіб подорожей з України в інші країни", — сказав Яценко.

Також, за його словами, літак, на якому той намагався вилетіти з країни, був замовлений нібито напередодні дня, коли йому збиралися вручити підозру. Яценко підкреслив, що літак з аеропорту в Дніпрі злетів нібито о 12:05.

Прес-служба НАБУ написала у Facebook про те, що літак Яценка посадили, о 15:06.

Нагадаємо, 22 лютого 2021 року НАБУ повідомило, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру Володимира Яценка, колишнього заступника голови правління ПриватБанку. У НАБУ розповіли, що Яценко спробував покинути країну на приватному літаку. Він вилетів із Дніпра й хотів потрапити до Відня, проте представники відомства звернулися до Державіаслужби, після чого літак посадили в аеропорту "Бориспіль" під Києвом.

Екс-нардеп Сергій Лещенко з посиланням на свої розповів, що літак розвернули "за кілька хвилин до перетину кордону". Пізніше в ефірі Лещенко припустив, що це міг бути літак компанії Windrose ("Роза вітрів") Ігоря Коломойського.

Детальніше про те, хто такий Володимир Яценко та що відомо про "справу ПриватБанку" Фокус розповідав в окремому матеріалі.