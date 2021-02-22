Недолет. Почему бывшему топ-менеджеру ПриватБанка не дали сбежать в Вену

НАБУ посадило под Киевом самолет, на котором бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину. Фокус разбирался в деталях истории и собрал все, что известно о Владимире Яценко.

22 февраля 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении Владимиру Яценко, бывшему замглавы правления ПриватБанка. Правоохранители подозревают экс-топ-менеджера финучреждения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук на своей странице в Facebook подтвердил, что речь идет о Яценко.

В НАБУ рассказали, что Яценко попытался покинуть страну на частном самолете. Он вылетел из Днепра и хотел попасть в Вену, однако представители ведомства обратились в Госавиаслужбу, после чего самолет посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

[ + – ] Сообщение НАБУ - скриншот

Экс-нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники рассказал, что самолет развернули "за несколько минут до пересечения границы".

"Чартерный рейс, на котором находился лишь один пассажир — фигурант дела, вылетел из Днепра и следовал в Вену. Он был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ", — написал Лещенко.

Он добавил, что в спецоперации была задействована и Служба безопасности Украины.

[ + – ] Лещенко о задержании бывшего топ-менеджера ПриватБанка Яценко

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что под подозрениями бывшим топ-менеджерам ПриватБанка стоит ее подпись, отметив, что лично приняла решение о необходимости "ряда указаний о следственных действиях". Также она подчеркнула, что не может вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом производстве.

"Заканчивая свой пост, узнала о чрезвычайно важной новости — мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления ПриватБанка, каким-то удивительным образом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям самолет совершил посадку в Борисполе", — пояснила она.

Позже на сайте Офиса генпрокурора сообщили, что Владимира Яценко задержали.

"Бывший чиновник обоснованно подозревается в растрате средств ПриватБанка в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", — заявили в пресс-службе ОГП.

Издание "Обозреватель" написало, что попытку побега из Украины Яценко предпринял на самолете Raytheon 800XP Hawker — это двухдвигательный корпоративный самолет стоимостью более 13 млн долларов.

Позже в эфире 24 канала Сергей Лещенко предположил, что это мог быть самолет компании Windrose ("Роза ветров") Игоря Коломойского.

"Коломойский может быть причастен к бегству топ-менеджера. Если бы он бежал в Австрию, то с большой вероятностью Украина потеряла бы важного свидетеля. У Коломойского есть привычка спасать своих сообщников, эвакуируя их из Украины. Думаю, Яценко лучше всего показать пальцем, кто его заставлял проводить транзакции и разграблять ПриватБанк. Ему может грозить уголовное преследование", — считает Лещенко.

[ + – ] Карта полета самолета, на котором пытался сбежать Яценко

В НАБУ пообещали, что "вскоре" расскажут больше подробностей этой истории.

Кто такой Владимир Яценко?

Владимир Яценко занимал должность первого заместителя главы правления ПриватБанка в 2016 году. Он также работал руководителем корпоративного VIP-бизнеса банка. Впрочем, он ушел из ПриватБанка вскоре после его национализации и признания неплатежеспособным в конце 2016 года.

В начале 2017 года ряд бывших топ-менеджеров финучреждения в составе команды Fintech Band, среди которых оказались и Владимир Яценко с Александром и Дмитрием Дубилетом, начали разрабатывать проект MonoBank (Монобанк). Таким образом Яценко стал соучредителем MonoBank.

Летом 2019 года издание "Новое время" со ссылкой на свои источники сообщало, что Яценко регулярно летал по маршруту Женева-Вена-Украина. По информации журналистов, в Украину часто прилетали и другие бывшие топ-менеджеры национализированного банка, которые жили в Австрии и Швейцарии.

В конце декабря 2019 — в начале января 2020 года ряд бывших топ-менеджеров и экс-акционеров ПриватБанка, несогласных с его национализацией, обратились в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительными договора о приобретении акций, который были заключены во время национализации банка. Одним из подавших иск тогда стал и Владимир Яценко, владевший 0,32% акций финучреждения.

На своей странице в Facebook Яценко указал, что родился в Днепродзержинске (с 2016 года — Каменское), где получил среднее образование. ВУЗ он окончил в Днепре. Там же Яценко указал, что является "сооснователем" MonoBank. На своей странице в Facebook Яценко публично критиковал деятельность нынешнего руководства государственного уже ПриватБанка.

"Не могу спокойно смотреть как "горе-команда" уничтожает любимый банк. Кто-то может им передать — не выдергивайте кирпичи из фундамента, их там уже почти не осталось", — писал Яценко.

[ + – ] Владимир Яценко в Facebook

22 февраля источник издания "Страна" рассказал, что в ПриватБанке Яценко помимо своих основных обязанностей якобы занимался "различными бизнесами".

"Например, вел направление охранного бизнеса в "Привате", одно время он тесно общался с "Нариком" [Александр Петровский, — ред.] Также он отвечал за Ингосстрах в Привате, а также за коллекторский бизнес, за корпоративный бизнес. Яценко один из ключевых свидетелей, так как обладает информацией по многим эпизодам", — сообщил источник.

По словам информатора, после национализации ПриватБанка Яценко якобы находился на Северном Кипре, а потом перебрался жить в Вену.

"После выборов вернулся в Украину. Самое интересное, что он держался особняком. То есть, не появлялся ни в Женеве, ни в Израиле, ни в тусовке Коломойского. К слову, он не был участником "котлетных вечеринок", не посещал дни рождения, не бывал на яхтах. Словом, он не входил в фавор Коломойского", — рассказал источник журналистам.

Под "котлетными вечеринками" Коломойского имеются ввиду встречи, во время которых бизнесмен общается со своим близким окружением по важным вопросам. "Котлетные вечеринки" получили такое название из-за обилия различных блюд на столах (в том числе — котлет).

"Вывод денег из ПриватБанка": что известно

До конца 2016 года основными собственниками ПриватБанка были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Однако 18 декабря 2016 года Кабмин поддержал предложение Национального банка Украины и Совета финансовой стабильности о переходе ПриватБанка в государственную собственность. Стартовал этот процесс уже 19 декабря.

19 декабря 2016 года тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что их эксперты признали ПриватБанк "неплатежеспособным". По ее словам, проблемы с ликвидностью вызвали действия владельцев банка, которые якобы выдавали значительные кредиты лицам, связанным с акционерами финучреждения.

Тогдашний премьер Владимир Гройсман заявил, что национализация ПриватБанка позволяет защитить деньги 20 миллионов его вкладчиков.

Дмитрий Дубилет, занимавший тогда должность директора по информационным технологиям ПриватБанка, утверждал, что национализировали финучреждение в результате мощной информационной атаки. А Коломойский с Боголюбовым заявили, что считают национализацию ПриватБанка незаконной. Они пытались вернуть себе финучреждение через суды, однако в 2019 году Апелляционный суд Англии и Уэльса отказал в удовлетворении их иска.

"24 канал" сообщил, что для "спасения ПриватБанка" государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ расследование о якобы выводе 117 млрд грн из ПриватБанка до его национализации. А в декабре 2020 года действующий генпрокурор Венедиктова вошла в состав группы прокуроров по расследованию кейса ПриватБанка.

21 июля 2020 года ПриватБанк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр. В иске утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

В августе того же года в окружной суд Южной Флориды Минюстом США были поданы два гражданских иска о конфискации у Коломойского собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Утверждалось, что она была приобретена с использованием средств, выведенных из ПриватБанка в Украине.

30 декабря Минюст США подал в тот же суд третий иск с требованием конфисковать недвижимость, принадлежащую Коломойскому. Подлежащее конфискации здание расположено в городе Кливленде (штат Огайо). Представители Минюста США также считали, что эту недвижимость приобрели на выведенные из ПриватБанка деньги.