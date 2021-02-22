Недоліт. Чому колишньому топ-менеджеру ПриватБанку не дали втекти до Відня

НАБУ посадило під Києвом літак, на якому колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко намагався покинути Україну. Фокус розбирався в деталях історії і зібрав все, що відомо про Володимира Яценка.

22 лютого 2021 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова погодила повідомлення про підозру Володимира Яценка, колишньому заступнику голови правління ПриватБанку. Правоохоронці підозрюють екс-топ-менеджера фінустанови у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що йдеться про Яценка.

У НАБУ розповіли, що Яценко спробував покинути країну на приватному літаку. Він вилетів з Дніпра і хотів потрапити до Відня, проте представники відомства звернулися до Державіаслужби, після чого літак посадили в аеропорту "Бориспіль" під Києвом.

[ + – ] Повідомлення НАБУ — скріншот

Екс-нардеп Сергій Лещенко з посиланням на свої джерела розповів, що літак розвернули "за кілька хвилин до перетину кордону".

"Чартерний рейс, на якому знаходився лише один пасажир — фігурант справи, вилетів з Дніпра і прямував до Відня. Його розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України після втручання директора НАБУ і керівника підрозділу детективів НАБУ", — написав Лещенко.

Він додав, що до спецоперації залучили і Службу безпеки України.

[ + – ] Лещенко про затримання колишнього топ-менеджера ПриватБанку Яценка

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що під підозрами колишнім топ-менеджерам ПриватБанку стоїть її підпис, зазначивши, що особисто прийняла рішення про необхідність "ряду вказівок про слідчі дії". Також вона підкреслила, що не може вдаватися в деталі і розповідати про стан справ у цьому провадженні.

"Закінчуючи свій пост, дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цього разу. Коло осіб, яких проінформували про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який тоді працював першим заступником голови правління ПриватБанку, якимось дивним чином замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям літак здійснив посадку в Борисполі", — пояснила вона.

Пізніше на сайті Офісу генпрокурора повідомили, що Володимира Яценка затримали.

"Колишній чиновник обґрунтовано підозрюється у розтраті коштів ПриватБанку в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", — заявили у прес-службі ОГП.

Видання "Обозреватель" написало, що спробу втечі з України Яценко зробив на літаку Raytheon 800XP Hawker — це дводвигуновий корпоративний літак вартістю понад 13 млн доларів.

Пізніше в ефірі 24 каналу Сергій Лещенко припустив, що це міг бути літак компанії Windrose ("Роза вітрів") Ігоря Коломойського.

"Коломойський може бути причетний до втечі топ-менеджера. Якби він втік до Австрії, то з великою ймовірністю Україна втратила б важливого свідка. У Коломойського є звичка рятувати своїх спільників, евакуюючи їх з України. Думаю, Яценку найкраще показати пальцем, хто його змушував проводити транзакції та грабувати ПриватБанк. Йому може загрожувати кримінальне переслідування", — вважає Лещенко.

[ + – ] Карта польоту літака, на якому намагався втекти Яценко

У НАБУ пообіцяли, що "незабаром" розкажуть більше подробиць цієї історії.

Хто такий Володимир Яценко?

Володимир Яценко обіймав посаду першого заступника голови правління ПриватБанку у 2016 році. Він також працював керівником корпоративного VIP-бізнесу банку. Втім, він пішов з ПриватБанку незабаром після його націоналізації і визнання неплатоспроможним наприкінці 2016 року.

На початку 2017 року низка колишніх топ-менеджерів фінустанови у складі команди Fintech Band, серед яких опинилися і Володимир Яценко з Олександром і Дмитром Дубілетом, почали розробляти проект MonoBank (монобанк). Таким чином Яценко став співзасновником MonoBank.

Влітку 2019 року видання "Новое время" з посиланням на свої джерела повідомляло, що Яценко регулярно літав маршрутом Женева-Відень-Україна. За інформацією журналістів, в Україну часто прилітали й інші колишні топ-менеджери націоналізованого банку, які жили в Австрії та Швейцарії.

Наприкінці грудня 2019 — на початку січня 2020 року низка колишніх топ-менеджерів і екс-акціонерів ПриватБанку, незгодних з його націоналізацією, звернулися до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсними договори про придбання акцій, який було укладено під час націоналізації банку. Одним з тих, що подали позов тоді став і Володимир Яценко, який володів 0,32% акцій фінустанови.

На своїй сторінці у Facebook Яценко зазначив, що народився в Дніпродзержинську (з 2016 року — Камʼянське), де здобув середню освіту. ВНЗ він закінчив у Дніпрі. Також Яценко зазначив, що є "співзасновником" MonoBank. На своїй сторінці у Facebook Яценко публічно критикував діяльність нинішнього керівництва вже державного ПриватБанку.

"Не можу спокійно дивитися як "горе-команда" знищує улюблений банк. Хтось може їм передати — не висмикуйте цеглини з фундаменту, їх там уже майже не залишилося", — писав Яценко.

[ + – ] Володимир Яценко у Facebook

22 лютого джерело видання "Страна" розповіло, що у ПриватБанку Яценко крім своїх основних обовʼязків нібито займався "різними бізнесами".

"Наприклад, вів напрямок охоронного бізнесу в "Приваті", у свій час він тісно спілкувався з "Нариком" [Олександр Петровський, — ред.] Також він відповідав за Індержстрах у Приваті, а також за колекторський бізнес, за корпоративний бізнес. Яценко один з ключових свідків, оскільки володіє інформацією з багатьох епізодів", — повідомило джерело.

За словами інформатора, після націоналізації ПриватБанку Яценко нібито знаходився на Північному Кіпрі, а потім перебрався жити до Відня.

"Після виборів повернувся в Україну. Найцікавіше, що він тримався осібно. Тобто, не зʼявлявся ні в Женеві, ні в Ізраїлі, ні в тусовці Коломойського. До речі, він не був учасником "котлетних вечірок", не відвідував дні народження, не бував на яхтах. Загалом, він не входив у фавор Коломойського", — розповіло джерело журналістам.

Під "котлетним вечірками" Коломойського ідеться про зустрічі, під час яких бізнесмен спілкується зі своїм близьким оточенням з важливих питань. "Котлетні вечірки" отримали таку назву через велику кількість різних страв на столах (зокрема — котлет).

"Виведення грошей з ПриватБанку": що відомо

До кінця 2016 року основними власниками ПриватБанку були бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Проте 18 грудня 2016 року Кабмін підтримав пропозицію Національного банку України і Ради фінансової стабільності про перехід ПриватБанку в державну власність. Стартував цей процес вже 19 грудня.

19 грудня 2016 року тодішня голова НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що їх експерти визнали ПриватБанк "неплатоспроможним". За її словами, проблеми з ліквідністю викликали дії власників банку, які нібито видавали значні кредити особам, повʼязаним з акціонерами фінустанови.

Тодішній премʼєр Володимир Гройсман заявив, що націоналізація ПриватБанку дозволяє захистити гроші 20 мільйонів його вкладників.

Дмитро Дубілет, який займав тоді посаду директора з інформаційних технологій ПриватБанку, стверджував, що націоналізували фінустанову у наслідку потужної інформаційної атаки. А Коломойський з Боголюбовим заявили, що вважають націоналізацію ПриватБанку незаконною. Вони намагалися повернути собі фінустанову через суди, однак у 2019 році Апеляційний суд Англії та Уельсу відмовив у задоволенні їхнього позову.

"24 канал" повідомив, що для "порятунку ПриватБанку" держава здійснила докапіталізацію більш ніж на 155 мільярдів гривень.

У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ розслідування про нібито виведення 117 млрд грн з ПриватБанку до його націоналізації. А в грудні 2020 року чинний генпрокурор Венедиктова увійшла до складу групи прокурорів з розслідування кейса ПриватБанку.

21 липня 2020 року ПриватБанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у штаті Делавер. У позові стверджується, що обидва колишніх власника банку відмили 660 млн доларів через групу компаній Optima у США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму сотні мільйонів доларів.

У серпні того ж року в окружний суд Південної Флориди Мінʼюстом США подали два цивільних позови про конфіскацію у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що її придбали з використанням засобів, виведених з ПриватБанку в Україні.

30 грудня Мінʼюст США подав до того ж суду третій позов з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить Коломойському. Будівля, яка підлягає конфіскації, розташована у місті Клівленді (штат Огайо). Представники Мінʼюсту США також вважали, що цю нерухомість придбали на виведені з ПриватБанку гроші.