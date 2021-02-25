Дело ПриватБанка: экс-топ-менеджер Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн грн

Владимир Яценко находился в СИЗО несколько дней.

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом в качестве альтернативной меры пресечения в виде ареста – 52 млн 210 тыс. грн", – сообщили в ВАКС.

При этом в суде не сказали, кто именно внес залог.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис уточнила, что "платеж от ООО".

"Залог таки внесен, это произошло сегодня. Платеж от ООО", – сказала Чемерис.

Ранее стало известно, что Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете. Он уже вылетел из аэропорта Днепра в Вену, однако детективы НАБУ обратились в Госавиаслужбу и воздушный транспорт посадили в "Борисполе". По данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, пилотам отдали распоряжение "за несколько минут до пересечения границы". В итоге бывшего замглавы правления задержали и объявили ему о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 24 февраля Владимир Яценко объяснил, почему решил улететь из Украины перед встречей с правоохранителями. По словам подозреваемого, с начала пандемии он перемещался исключительно на арендованных самолетах, чтобы снизить риск заражения, а последний рейс был заказан за день до вручения сообщения.

ВАКС в ночь на 25 февраля избрал меру пресечения Яценко в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 52 млн 210 тыс грн.