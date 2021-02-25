Справа ПриватБанку: екс-топ-менеджер Яценко вийшов із СІЗО під заставу в 52 млн грн

Володимир Яценко перебував у СІЗО кілька днів.

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку (Київ) Володимир Яценко вийшов із СІЗО під заставу в 52 млн гривень.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За Яценка внесена застава, визначена раніше судом як альтернативний запобіжний захід у вигляді арешту — 52 млн 210 тис. грн", — повідомили у ВАКС.

При цьому в суді не сказали, хто саме вніс заставу.

У коментарі РБК-Україна прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис уточнила, що "платіж від ТОВ".

"Застава таки внесена, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", — сказала Чемерис.

Раніше стало відомо, що Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку. Він уже вилетів з аеропорту Дніпра до Відня, проте детективи НАБУ звернулися до Державіаслужби і повітряний транспорт посадили в "Борисполі". За даними колишнього нардепа Сергія Лещенка, пілотам дали розпорядження "за кілька хвилин до перетину кордону". У результаті колишнього заступника голови правління затримали й оголосили йому про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 24 лютого Володимир Яценко пояснив, чому вирішив полетіти з України перед зустріччю з правоохоронцями. За словами підозрюваного, з початку пандемії він переміщався винятково на орендованих літаках, щоб знизити ризик зараження, а останній рейс був замовлений за день до вручення повістки.

ВАКС у ніч на 25 лютого обрав запобіжний захід Яценку у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою заставою в 52 млн 210 тис грн.