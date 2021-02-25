Дело ПриватБанка: суд арестовал бывшего топ-менеджера и назначил сумму залога

Правоохранители убедили судей избрать меру пресечения для экс-заместителя главы банка Владимира Яценко.

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего топ-менеджера "ПриватБанка" Владимира Яценко, задержанного накануне. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети "Фейсбук".

Утром 25 февраля суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и назначил меру пресечения для фигуранта так называемого дела "ПриватБанка". Согласно предписанию, бывший первый заместитель главы правления должен находиться под арестом до 22 апреля 2021 года, однако подозреваемый может выйти раньше, если за него внесут залог в размере 52,210 миллиона гривен.

Ранее стало известно, что Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете. Он уже вылетел из аэропорта Днепра в Вену, однако детективы НАБУ обратились в Госавиаслужбу и воздушный транспорт посадили в "Борисполе". По данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, пилотам отдали распоряжение "за несколько минут до пересечения границы". В итоге бывшего замглавы правления задержали и объявили ему о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 24 февраля Владимир Яценко объяснил, почему решил улететь из Украины перед встречей с правоохранителями. По словам подозреваемого, с начала пандемии он перемещался исключительно на арендованных самолетах, чтобы снизить риск заражения, а последний рейс был заказан за день до вручения сообщения.

До этого глава детективов НАБУ Александр Скоморох рассказал, что подозрение подготовили для трех экс-руководителей ПриватБанка: председателя правления, его первого заместителя и начальника финансового менеджмента. Документы уже подписаны генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Владимира Яценко оперативно задержали и отправили в СИЗО, тогда как два других фигуранта дела успели пересечь украинскую границу. Известно, что правоохранители расследуют события 2016 года, а на тот момент правление "ПриватБанка" возглавлял Александр Дубилет.