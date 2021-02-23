Экс-главе Приватбанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, – Офис генпрокурора

По версии следствия, растрата была совершена накануне национализации Приватбанка.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 22 февраля согласовала сообщение о подозрении трем бывшим руководителям Приватбанка. Их подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Один из подозреваемых – бывший первый зампредседателя правления банка Владимир Яценко, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете. Его задержали в аэропорту "Борисполь".

Двое других подозреваемых – бывший председатель правления банка и начальник департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юрлица. Им "сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины".

Имена этих экс-руководителей банка не называются, но известно, что главой банка в этот период был Александр Дубилет.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года подозреваемые, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, а они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали "преступный план растраты денежных средств финучреждения". Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны в пользу связанного с банком юрлица по депозитным договорам. При этом выплата такой комиссии самими договорам или дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

Для придания этим операциям вида законных были составлены поддельные документы.

Следствие считает, что подозреваемые нанесли банку убытки в сумме 136 млн грн.

Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Как сообщил глава НАБУ Олег Новиков, Дубилет сейчас находится заграницей, поэтому сообщение о подозрении ему отправлено по почте.

Напомним, 21 июля Приватбанк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.