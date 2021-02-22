В Борисполе посадили самолет с топ-фигурантом дела ПриватБанка, который пытался бежать из страны

По данным СМИ, бывший заместитель председателя правления Владимир Яценко пытался покинуть Украину.

В аэропорт Борисполь вернули самолет, на борту которого находился фигурант дела ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Правоохранители собираются задержать мужчину и вручить ему подозрение.

"По оперативной информации, бывшее должностное лицо планировало покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", — сообщили в НАБУ.

По данным Украинской правды, речь идет о первом заместителе председателя правления ПриватБанка 2016 года Владимире Яценко.

Подозрение задержанному утром в понедельник подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как пишет экс-нардеп Сергей Лещенко, самолет с Яценко успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ Артема Сытника и руководителя подразделения детективов НАБУ.

Напомним, 21 июля Приватбанк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.