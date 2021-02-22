У Борисполі посадили літак з топ-фігурантом справи ПриватБанку, який намагався втекти з країни

За даними ЗМІ, колишній заступник голови правління Володимир Яценко намагався покинути Україну.

В аеропорт Бориспіль повернули літак, на борту якого перебував фігурант справи ПриватБанку. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Правоохоронці збираються затримати чоловіка і вручити йому підозру.

"За оперативною інформацією, колишня посадова особа планувала залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", — повідомили в НАБУ.

За даними Української правди, йдеться про першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.

Підозру затриманому вранці у понеділок підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Як пише екс-нардеп Сергій Лещенко, літак з Яценком встиг долетіти до Львова, але його розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України після втручання директора НАБУ Артема Ситника і керівника підрозділу детективів НАБУ.

Нагадаємо, 21 липня Приватбанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у штаті Делавер. У ньому стверджується, що обидва колишніх власника банку відмили 660 млн доларів через групу компаній Optima в США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.