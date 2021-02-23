Екс-голові Приватбанку Дубілету повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, — Офіс генпрокурора

За версією слідства, розтрата була здійснена напередодні націоналізації Приватбанку.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 лютого погодила повідомлення про підозру трьом колишнім керівникам Приватбанку. Їх підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовій підробці.

Один з підозрюваних — колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко, який 22 лютого намагався покинути Україну на приватному літаку. Його затримали в аеропорту "Бориспіль".

Двоє інших підозрюваних — колишній голова правління банку і начальник департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління, пов'язаної з банком юрособи. Їм "повідомлено про підозру способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України".

Імена цих екс-керівників банку не називаються, але відомо, що головою банку в цей період був Олександр Дубілет.

Слідством встановлено, що в грудні 2016 року підозрювані, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним і перейде під контроль держави, а вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували і реалізували "злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови". Він полягав у протиправному нарахуванні та виплаті додаткової винагороди — індексованої комісії у зв'язку з ростом курсу гривні на користь пов'язаної з банком юрособи за депозитними договорами. При цьому виплата такої комісії самими договорами або додатковими угодами до них не передбачалася.

Для додання цим операціям законного вигляду були складені підроблені документи.

Слідство вважає, що підозрювані завдали банку збитків у сумі 136 млн грн.

Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Як повідомив голова НАБУ Олег Новіков, Дубілет наразі перебуває за кордоном, тому повідомлення про підозру йому відправлено поштою.

Нагадаємо: 21 липня Приватбанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в штаті Делавер. У ньому стверджується, що обидва колишніх власники банку відмили 660 млн доларів через групу компаній Optima в США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.