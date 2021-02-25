Справа ПриватБанку: суд заарештував колишнього топ-менеджера та призначив суму застави

Правоохоронці переконали суддів обрати запобіжний захід для екс-заступника глави банку.

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього топ-менеджера "ПриватБанку" Володимира Яценка, затриманого напередодні. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі "Фейсбук".

Вранці 25 лютого суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та призначив запобіжний захід для фігуранта так званої справи "ПриватБанку". Відповідно до припису, колишній перший заступник голови правління повинен перебувати під арештом до 22 квітня 2021 року, однак підозрюваний може вийти раніше, якщо за нього внесуть заставу розміром 52,210 мільйони гривень.

Раніше стало відомо, що Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку. Він уже вилетів з аеропорту Дніпра до Відня, проте детективи НАБУ звернулися до Державіаслужби і повітряний транспорт посадили в "Борисполі". За даними колишнього нардепа Сергія Лещенка, пілотам віддали розпорядження "за кілька хвилин до перетину кордону". Зрештою колишнього заступника голови правління затримали і оголосили йому про підозру в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 24 лютого Володимир Яценко пояснив, чому вирішив полетіти з України перед зустріччю з правоохоронцями. За словами підозрюваного, з початку пандемії він переміщався виключно на орендованих літаках, щоб знизити ризик зараження, а останній рейс був замовлений за день до вручення повідомлення.

До цього глава детективів НАБУ Олександр Скоморох розповів, що підозру підготували для трьох екс-керівників ПриватБанку: голови правління, його першого заступника та начальника фінансового менеджменту. Документи вже підписані генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. Володимира Яценка оперативно затримали і відправили в СІЗО, тоді як два інших фігуранти справи встигли перетнути український кордон. Відомо, що правоохоронці розслідують події 2016 року, а на той момент правління "ПриватБанку" очолював Олександр Дубілет.