Дубилет-старший проиграл: суд подтвердил законность национализации ПриватБанка

Экс-глава правления, подозреваемый в незаконном выводе денег из банка и объявленный в розыск, пытался доказать незаконность купли-продажи акций банка.

Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета к этому банку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, заключенных в декабре 2016 года, на основании которых Украина получила в собственность акции ПриватБанка.

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Как сообщает в среду, 2 июня пресс-служба НБУ, данное решение суда принято в связи с применением так называемого "антиколомойского закона".

По словам начальника Управления юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, согласно данному закону собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Также чиновник напомнил, что в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка.

Кроме того, такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Напомним, бывший глава правления Приватбанка в декабре позапрошлого года подал иск в Хозяйственный суд Киева к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.

Александр Дубилет был председателем правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранители подозревают его в причастности к выводу из банка 8,2 млрд грн.

В конце марта Дубилет был объявлен в розыск. После этого он сообщил, что находится в Израиле, от следствия не скрывается, но приехать в Украину не может.