У Нацбанку України розповіли про наслідки санкцій США для Коломойського

Прес-служба регулятора розповіла, чи вводяться обмеження для банківських рахунків і фінансових операцій бізнесмена.

Прес-служба Національного банку України на запит видання НВ прокоментувала можливі наслідки санкцій, введених США проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. За словами представників НБУ, в заяві, яку опубліковано Держдепом США, немає інформації щодо обмежень в частині банківських операцій.

"За інформацією, яка оприлюднена на офіційній сторінці Державного Департаменту США, Ігорю Коломойському та членам його родини забороняється вʼїзд на територію США. Інформації щодо обмежень в частині банківських операцій, в тому числі на території України, наведено не було", — сказано у відповіді Нацбанку.

Відзначимо, 5 березня на сторінці Офісу президента Володимира Зеленського в Facebook зʼявився пост, в якому сказано, що "Україна вдячна кожному партнеру за допомогу в боротьбі з олігархами".

Нагадаємо, в той же день, 5 березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Таке рішення було прийнято нібито через його "причетінсть до великої корупції". Підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

Рішення було прийнято відповідно до розділу 7031 (c) Закону США про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій і дотичних програм 2020 року.

[ + – ] Інфографіка від посольства США в Україні Фото: ua.usembassy.gov

Фокус в окремому матеріалі розбирався за що могли ввести санкції проти Коломойського і розповідав про діяльність олігарха в останні декілька років.