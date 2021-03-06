В Нацбанке Украины рассказали о последствиях санкций США для Коломойского

Пресс-служба регулятора рассказала, введены ли ограничения для банковских счетов и финансовых операций бизнесмена.

Пресс-служба Национального банка Украины на запрос издания НВ прокомментировала возможные последствия санкций, введенных США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По словам представителей НБУ, в заявлении, которое опубликовано Госдепом США, нет информации касательно ограничений в части банковских операций.

"По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США. Информации об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведено не было", — сказано в ответе Нацбанка.

Отметим, 5 марта на странице Офиса президента Владимира Зеленского в Facebook появился пост, в котором сказано, что "Украина благодарна каждому партнеру за помощь в борьбе с олигархами".

Напомним, в тот же день, 5 марта США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Такое решение было принято якобы из-за его "причастности к большой коррупции". Основанием для санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Решение было принято в соответствии с разделом 7031(c) Закона США о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касающихся программ 2020 года.

[ + – ] Инфографика от посольства США в Украине Фото: ua.usembassy.gov

Фокус в отдельном материале разбирался за что могли ввести санкции против Коломойского и рассказывал о деятельности олигарха в последние несколько лет.