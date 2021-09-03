Не будет работать до 7 утра: ПриватБанк временно отключит банкоматы, терминалы и Приват24

4 сентября с 01:00 до 06:00 утра клиенты банка не смогут снять наличку, воспользоваться терминалами самообслуживания и расплатиться своей картой в магазинах.

Государственный ПриватБанк приостановит работу 4 сентября из-за плановой модернизации процессинга. Об этом говорится на сайте учреждения.

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По данным пресс-службы, этап модернизации запланирован на 4 сентября с 01:00 до 06:00 утра.

В указанное время ПриватБанк приостановит работу и проведение операций по картам, работу приложения Приват24 для физлиц и Приват24 для бизнес-клиентов. Помимо этого, временно не будут работать сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

"Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме", — подчеркнули в государственном банке.

Пресс-служба ПриватБанка в Facebook также принесла извинения клиентам за неудобства и призвала заранее снять наличные средства, если есть в этом необходимость.

Ранее Фокус сообщал о серьезном сбое в работе ПриватБанка. Клиенты госбанка жалуются на двойное списание средств при проведении транзакций. По словам клиентов ПриватБанка, после сбоя у них на картах образовался "минус" и они не могут связаться по телефону с операторами техподдержки.

Также Фокус называл главные условия продажи ПриватБанка. Государственный банк выставят на продажу после того, как реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд. В НБУ отметили, что продажу ПриватБанка пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.