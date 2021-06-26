Сбой в работе ПриватБанка: клиенты жалуются на двойное списание средств

Украинцы сообщают, что у них внезапно полностью обнулились счета и сетуют на невозможность связаться с техподдержкой.

В работе крупнейшего государственного банка Украины "ПриватБанк" произошел сбой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил в субботу, 26 июня в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга, отдельные дебетовые операции были дважды списаны с карточек клиентов.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка. Из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте", – написал он.

Сотрудник банка пообещал, что сбой в работе банка будет устранен в ближайшие сутки, а все ошибочно списанные суммы возвращены их владельцам.

[ + – ] Сообщение Олега Серги

В комментариях пользователи сообщают, что у них на картах образовался "минус", а также жалуются на невозможность связаться по телефону с операторами техподдержки.

Также украинцев волнует вопрос возврата процентов, которые ПриватБанк снял за перевод денег.

"Почему ваша техподдержка не работает? Как можно снять деньги в минус, если все кредиты заблокированы? Ждём денег назад! Это не "прикрий сбій", это банальное воровство. Когда у меня берут 100$ без моего на то разрешения, я расцениваю это именно как наглое воровство. Некоторые клиенты? Как вы будете компенсировать мои расходы, когда мне сегодня нужно сделать денежный перевод, а завтра уже просрочка", – возмущаются люди.

[ + – ] Комментарии

Ранее мы сообщали, что в НБУ назвали главные условия продажи "ПриватБанка".

Также сообщалось, что государственный Приватбанк получил одобрение от НБУ на установление главы правления.

Государственный ПриватБанк готовят к продаже частному инвестору. Фокус выяснил, когда и за сколько крупнейший банк страны уйдет с молотка.