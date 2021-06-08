В НБУ одобрили нового главу правления ПриватБанка

Его основными задачами будет реализация стратегии банка и принесение прибыли. Сам контракт рассчитан на 5 лет.

Государственный Приватбанк получил одобрение от Национального банка на установление главы правления. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Новым главой правления стал Герхард Бьош, который ранее был первым замом главы правления Райффайзен Банка Аваль. Его задачи, как утверждают в Приватбанке, будут сосредотачиваться на реализации стратегии банка. Его основными приоритетами будет развитие команды банка, предоставление высокого уровня услуг клиентам, а также обеспечение прибыли.

"Для меня большой привилегией присоединиться к одной из самых мощных трансформаций в истории банковского дела. Благодаря передовой реформе корпоративного управления и исключительном руководству, ПриватБанк всего за несколько лет смог превратиться из банка-банкрота в лидера рынка, который сегодня является основой финансовой системы Украины", — заявил Бьош.

Управленец пробудет главой правления 5 лет, как предусмотрено в контракте. Его выбрали путем конкурса.

Напомним, 2 июня Хозяйственный суд Киева подтвердил законность национализации ПриватБанка.

Отметим, НБУ планирует запустить цифровой вариант гривны. Для этого в стране уже существует законодательная основа.