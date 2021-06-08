В НБУ схвалили нового главу правління ПриватБанку
Його основними завданнями буде реалізація стратегії банку та принесення прибутку. Власне контракт розрахований на 5 років.
Державний Приватбанк отримав схвалення від Національного банку на встановлення глави правління. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Новим головою правління став Герхард Бьош, який раніше був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Його завдання, як стверджують в Приватбанку, будуть зосереджуватися на реалізації стратегії банку. Його основними пріоритетами будуть розвиток команди банку, надання високого рівня послуг клієнтам, а також забезпечення прибутку.
"Для мене великий привілей приєднатися до однієї з найпотужніших трансформацій в історії банківської справи. Завдяки передовій реформі корпоративного управління та винятковому керівництву, ПриватБанк всього за кілька років зміг перетворитися з банку-банкрута на лідера ринку, який сьогодні є основою фінансової системи України", — заявив Бьош.
Управлінець пробуде главою правління 5 років, як передбачено в контракті. Його вибрали шляхом конкурсу.
Нагадаємо, 2 червня Господарський суд Києва підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.
Зазначимо, НБУ планує запустити цифровий варіант гривні. Для цього в країні вже існує законодавча основа.