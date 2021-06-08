В НБУ схвалили нового главу правління ПриватБанку

Його основними завданнями буде реалізація стратегії банку та принесення прибутку. Власне контракт розрахований на 5 років.

Державний Приватбанк отримав схвалення від Національного банку на встановлення глави правління. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Новим головою правління став Герхард Бьош, який раніше був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Його завдання, як стверджують в Приватбанку, будуть зосереджуватися на реалізації стратегії банку. Його основними пріоритетами будуть розвиток команди банку, надання високого рівня послуг клієнтам, а також забезпечення прибутку.

"Для мене великий привілей приєднатися до однієї з найпотужніших трансформацій в історії банківської справи. Завдяки передовій реформі корпоративного управління та винятковому керівництву, ПриватБанк всього за кілька років зміг перетворитися з банку-банкрута на лідера ринку, який сьогодні є основою фінансової системи України", — заявив Бьош.

Управлінець пробуде главою правління 5 років, як передбачено в контракті. Його вибрали шляхом конкурсу.

Нагадаємо, 2 червня Господарський суд Києва підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.

Зазначимо, НБУ планує запустити цифровий варіант гривні. Для цього в країні вже існує законодавча основа.