НБУ планирует запустить е-гривну – законодательная база уже есть

Национальный банк Украины уже заложил законодательную основу для запуска собственной цифровой валюты – е-гривны.

Национальный банк Украины продолжает работать над концепцией создания собственной ЦВЦБ (цифровой валюты центрального банка, — ред.) — е-гривны. Изучение этого вопроса началось еще в 2016 году, в 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривне для розничных платежей на платформе блокчейн. Об этом Фокусу сообщили в НБУ.

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Зачем нужна цифровая валюта Центробанка, читайте в публикации Фокуса.

"По результатам "пилота" в 2019 году опубликована Аналитическая записка по е-гривне, а в 2020 году в Киеве состоялась международная конференция на тему цифровых валют центробанков. Сегодня Национальный банк изучает возможные сферы использования, потенциальный спрос на е-гривну и потребительские мотивации в разрезе шести вариантов ее использования, определенных на основе мирового опыта и особенностей инфраструктуры финансового рынка Украины. С этой целью в 2021 году был проведен опрос среди представителей финансового рынка, в котором приняли участие 100 экспертов из разнопрофильных опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы", — сообщили в Нацбанке.

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Цифровая гривна. Зачем нужна электронная валюта центробанка Украины и когда она появится

Там также проинформировали, что уже заложили законодательную основу для выпуска е-гривны, включив в законопроект "О платежных услугах" определение "цифровой валюты Национального банка Украины" и предусмотрев право НБУ на ее выпуск.

В НБУ Фокусу также сообщили, что сейчас рассматривают возможность использования украинской цифровой валюты в разрезе шести вариантов: 1) инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В), 2) инструмент для целевых социальных выплат (G2P), 3) инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам, 4) инструмент для корпоративных платежей и 5) для трансграничных платежей, 6) как способ хранения и накопления средств.

Напомним, в июне 2019 году НБУ заявил, что продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты е-гривны. В феврале 2021-го на своей странице в сети Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Нацбанк продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты, учитывая результаты пилотного проекта, текущие потребности и возможности рынка.