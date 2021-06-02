НБУ планує запустити е-гривню — законодавча база вже є

Національний банк України вже заклав законодавчу основу для запуску власної цифрової валюти — е-гривні.

Національний банк України продовжує працювати над концепцією створення власної ЦВЦБ (цифрової валюти центрального банку, — ред.) — е-гривні. Вивчення цього питання почалося ще у 2016 році, у 2018 році був проведений пілотний проект з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. Про це Фокусу повідомили в НБУ.

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Навіщо потрібна цифрова валюта Центробанку, читайте в публікації Фокуса.

"За результатами "пілоту" у 2019 році опублікована Аналітична записка щодо е-гривні, а у 2020 році в Києві відбулася міжнародна конференція на тему цифрових валют центробанків. Сьогодні Національний банк вивчає можливі сфери використання, потенційний попит на е-гривню і споживчі мотивації в розрізі шести варіантів її використання, визначених на основі світового досвіду та особливостей інфраструктури фінансового ринку України. З цією метою у 2021 році було проведено опитування серед представників фінансового ринку, у якому взяли участь 100 експертів з різнопрофільним досвідом: роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрова трансформація органів державної влади, віртуальні активи", — повідомили в Нацбанку.

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Цифрова гривня. Навіщо потрібна електронна валюта центробанку України і коли вона з'явиться

Там також поінформували, що вже заклали законодавчу основу для випуску е-гривні, включивши до законопроекту "Про платіжні послуги" визначення "цифрової валюти Національного банку України" та передбачивши право НБУ на її випуск.

В НБУ Фокусу також повідомили, що наразі розглядають можливість використання української цифрової валюти в розрізі шести варіантів: 1) інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В), 2) інструмент для цільових соціальних виплат (G2P), 3) інструмент для розрахунків з цінних паперів та інших фінансових інструментів, 4) інструмент для корпоративних платежів і 5) для транскордонних платежів, 6) як спосіб зберігання і накопичення коштів.

Нагадаємо, що в червні 2019 року НБУ заявив, що продовжить вивчати можливість випуску власної цифрової валюти е-гривні. У лютому 2021-го на своїй сторінці в мережі Facebook голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що Нацбанк продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти, враховуючи результати пілотного проекту, поточні потреби і можливості ринку.