Збій в роботі ПриватБанку: клієнти скаржаться на подвійне списання коштів

Українці повідомляють, що у них раптово повністю обнулились рахунки і нарікають на неможливість звʼязатися з техпідтримкою.

В роботі найбільшого державного банку України "ПриватБанк" стався збій.

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Як повідомив в суботу, 26 червня в Facebook прес-секретар банку Олег Серга, окремі дебетові операції були двічі списані з карток клієнтів.

"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку. Через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті", — написав він.

Співробітник банку пообіцяв, що збій в роботі банку буде усунутий в найближчу добу, а все помилково списані суми повернуті їх власникам.

[ + – ] Повідомлення Олега Серги

У коментарях користувачі повідомляють, що у них на картах утворився "мінус", а також скаржаться на неможливість зв'язатися по телефону з операторами техпідтримки.

Також українців хвилює питання повернення відсотків, які ПриватБанк зняв за переказ грошей.

"Чому ваша техпідтримка не працює? Як можна зняти гроші в мінус, якщо все кредити заблоковані? Чекаємо грошей назад! Це не "прикрий збій", це банальна крадіжка. Коли у мене беруть 100$ без мого на те дозволу, я розцінюю це саме як нахабне злодійство. Деякі клієнти? Як ви будете компенсувати мої витрати, коли мені сьогодні потрібно зробити грошовий переказ, а завтра вже прострочення", — обурюються люди.

[ + – ] Коментарі

Раніше ми повідомляли, що в НБУ назвали головні умови продажу "ПриватБанку".

Також повідомлялося, що державний Приватбанк отримав схвалення від НБУ на встановлення глави правління.

Державний ПриватБанк готують до продажу приватному інвестору. Фокус з'ясував, коли і за скільки найбільший банк країни піде з молотка.