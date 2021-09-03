Не буде працювати до 7 ранку: ПриватБанк тимчасово відключить банкомати, термінали і Приват24

4 вересня з 01:00 до 06:00 ранку клієнти банку не зможуть зняти готівку, скористатися терміналами самообслуговування та розплатитися своєю карткою в магазинах.

Державний ПриватБанк призупинить роботу 4 вересня через планову модернізацію процесингу. Про це йдеться на сайті установи.

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За даними пресслужби, етап модернізації заплановано на 4 вересня з 01:00 до 06:00 ранку.

У зазначений час ПриватБанк призупинить роботу і проведення операцій по картах, роботу програми Приват24 для фізосіб і Приват24 для бізнес-клієнтів. Крім цього, тимчасово не працюватимуть мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів.

"Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, обслуговування карт банку, Приват24 і мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі", — підкреслили в державному банку.

Пресслужба ПриватБанку у Facebook також принесла вибачення клієнтам за незручності і закликала заздалегідь зняти готівкові кошти, якщо є в цьому необхідність.

Раніше Фокус повідомляв про серйозні збої в роботі ПриватБанку. Клієнти держбанку скаржаться на подвійне списання коштів при проведенні транзакцій. За словами клієнтів ПриватБанку, після збою в них на картах утворився "мінус" і вони не можуть зв'язатися по телефону з операторами техпідтримки.

Також Фокус називав головні умови продажу ПриватБанку. Державний банк виставлять на продаж після того, як реальний ВВП України буде рости протягом двох кварталів поспіль. В НБУ зазначили, що продаж ПриватБанку довелося відкласти через пандемію COVID-19.