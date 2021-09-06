"Карта готова": Беларусь создат с Россией единый газовый рынок

Вице-премьер республики Беларусь сообщил о финишной прямой в реализации 28 программ по экономической интеграции двух стран в рамках создания "Союзного государства".

Заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил о готовности к созданию единого с Россией газового рынка в рамках "Союзного государства". Белорусский чиновник заявил о полной готовности "дорожной карты", согласно которой будет осуществлена реализация всех 28 союзных программ к 2025 году. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1"

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По словам Снопкова, на данный момент страны нашли консенсус по всем 28 союзным программам, и работа вышла на финишную прямую.

"Карта готова. В основе карты – определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", — сказал он.

Вице-премьер считает, что формирование этих принципов приведет к созданию некой формулы, по которой будет рассчитываться цена на газ с тем, чтобы на общем рынке она сохранялась на комфортном уровне. На сегодняшний день цена на российский газ для Минска составляет 128,5 долларов за 1 тыс. кубометров, в условиях рекордных 650 долларов для Европы.

Снопков надеется, что программы, в том виде, в котором они представлены на данный момент, будут рассмотрены и подписаны на встрече Путина и Лукашенко, запланированной в Москве 9 сентября. Вице-премьер также заявил, что в результате подписания президентами "дорожных карт", экономический потенциал двух стран только вырастет, благодаря чему Минск будет ослаблять агрессивное санкционное давление со стороны западных стран. Данный формат сотрудничества, по мнению Снопкова, не будет представлять угрозу суверенитету Беларуси.

"То, что касается суверенитета, для меня на самом деле странная полемика по этой теме. Две страны, которые давно уже работают в рамках Союзного государства, две страны, которые определили прежде приоритетом всего строительство экономического фундамента. Какой суверенитет? При чем тут суверенитет? При чем тут независимость? Она была, есть и будет",- заявил чиновник.

Разработка 31 "дорожной карты" правительством Беларуси и РФ с целью углубления интеграции в рамках "Союзного государства" ведется с 2019 года и должна была завершиться подписанием договоренностей в декабре того же года. Однако подписание пакета документов не состоялось. В 2021-м "дорожные карты" переименовали в "союзные программы", а их количество сократили до 28. 9 августа Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" сообщил, что Беларуси и России осталось согласовать только одну союзную программу, связанную с условиями нефтегазового сотрудничества.

Напомним, резидент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что считает опасным создание "Союзного государтва".Такое сближение двух соседних стран может представлять угрозу для Украины. "Мы следим за тем, как Россия и Белоруссия упорно работают над договоренностями друг с другом. Возможно, они будут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление", — рассказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил о создании "Союзного государства" уже осенью 2021 года