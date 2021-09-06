"Карта готова": Білорусь створить із Росією єдиний газовий ринок

Віцепрем'єр республіки Білорусь повідомив про фінішну пряму в реалізації 28 програм з економічної інтеграції двох країн у межах створення "союзної держави".

Заступник прем'єр-міністра Білорусі Микола Снопков заявив про готовність до створення єдиного з Росією газового ринку в межах "Союзної держави". Білоруський чиновник заявив про повну готовність "дорожньої карти", згідно з якою буде здійснено реалізацію всіх 28 союзних програм до 2025 року. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Білорусь-1"

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Снопкова, наразі країни знайшли консенсус з усіх 28 союзних програм, і робота вийшла на фінішну пряму.

"Карта готова. В основі карти — визначення в наступному році однозначних, зрозумілих обом сторонам принципів і підходів до функціонування об'єднаного ринку газу", — сказав він.

Віцепрем'єр вважає, що формування цих принципів призведе до створення якоїсь формули, за якіою розраховуватимуть ціну на газ із тим, щоб на загальному ринку вона зберігалася на комфортному рівні. На сьогоднішній день ціна на російський газ для Мінська становить 128,5 доларів за 1 тис. кубометрів, в умовах рекордних 650 доларів для Європи.

Снопков сподівається, що програми, в тому вигляді, в якому вони представлені на цей момент, будуть розглянуті і підписані на зустрічі Путіна і Лукашенка, запланованій у Москві 9 вересня. Віцепрем'єр також заявив, що в результаті підписання президентами "дорожніх карт" економічний потенціал двох країн тільки виросте, завдяки чому Мінськ послаблюватиме агресивний санкційний тиск із боку західних країн. Такий формат співпраці, на думку Снопкова, не становитиме загрозу суверенітету Білорусі.

"Те, що стосується суверенітету, для мене насправді дивна полеміка на цю тему. Дві країни, які давно вже працюють у межах Союзної держави, дві країни, які визначили першим пріоритетом всього будівництво економічний фундамент. Який суверенітет? До чого тут суверенітет? При чому тут незалежність? Вона була, є і буде", — заявив чиновник.

Розробка 31 "дорожньої карти" урядом Білорусі і РФ з метою поглиблення інтеграції в межах "Союзної держави" ведеться з 2019 року і повинна була завершитися підписанням домовленостей у грудні того ж року. Однак підписання пакету документів не відбулося. У 2021-му "дорожні карти" перейменували в "союзні програми", а їхню кількість скоротили до 28. 9 серпня Лукашенко в ході "Великої розмови з президентом" повідомив, що Білорусі та Росії залишилося узгодити лише одну союзну програму, пов'язану з умовами нафтогазового співробітництва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що вважає небезпечним створення "Союзної держави". Таке зближення двох сусідніх країн може становити загрозу для України. "Ми стежимо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями між собою. Можливо, вони включатимуть у себе оборону, і тоді ці країни можуть серйозно тиснути на нас", — розповів Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Олександр Лукашенко заявив про створення "союзної держави" вже восени 2021 року