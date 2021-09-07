Рекорд за 9 лет: за август международные резервы Украины выросли сразу на 9%

Для обслуживания госдолга за месяц из резервов взяли $188 млн.

Международные резервы Украины (золотовалютные резервы) по состоянию на 1 сентября составляли $31,61 млрд (в эквиваленте). За месяц они выросли на 9,2%, сообщил НБУ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Последний раз таким объем резервов был в июне 2012 года. В феврале 2015 года они упали до $5,63 млрд. Исторический же максимум – $38,35 млрд был достигнут в апреле 2011 года.

Августовский рост резервов в НБУ объясняют главным образом поступлением 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) от МВФ (в эквиваленте это около $2,7 млрд).

Главными причинами уменьшения резервов в августе стали платежи по обслуживанию и погашению госдолга – $188 млн.

При этом правительство получило валютных платежей на $8,8 млн. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке составила $348,3 млн.

Из-за переоценки финансовых инструментов (изменение их рыночной стоимости и обменного курса гривны) резервы сократились на $31,6 млн.

Нынешний объем международных резервов покрывает 4,4 месяца импорта. Такой показатель в НБУ считают достаточным для выполнения обязательств Украины и финансирования текущих операций правительства.

Отметим, чистые международные резервы (без учета средств МВФ) в августе выросли на 15,3%, – до $21,36 млрд.

Международные резервы Украины имеют такую структуру в разрезе инструментов:

ценные бумаги – $23,4 млрд;

наличные, депозиты, счета – $6,67 млрд;

монетарное золото – $1,65 млрд.

При этом ценные бумаги на сумму $16 млрд имеют наивысший международный рейтинг ААА.

В объеме резервов больше всего номинированных в долларах США – на сумму $24,51 млрд.

Страны-лидеры по величине международных резервов, млрд $ (по данным центробанков):

Китай — 3536; Япония — 1340; Швейцария — 1085; Россия — 592; Индия — 588.

Напомним, в 2020 году резервы удалось пополнить на $3,8 млрд. Среди факторов, которые повлияли на объемы международных резервов, НБУ тогда называл повышение стоимости финансовых инструментов и выход Минфина на внутренний рынок займов.