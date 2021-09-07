Рекорд за 9 років: за серпень міжнародні резерви України зросли відразу на 9%

Для обслуговування держборгу за місяць з резервів взяли $188 млн.

Міжнародні резерви України (золотовалютні резерви) станом на 1 вересня становили $31,61 млрд (в еквіваленті). За місяць вони зросли на 9,2%, повідомив НБУ.

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Востаннє такий обсяг резервів був у червні 2012 року. У лютому 2015 року ці фірми впали до $5,63 млрд. Історичний же максимум — $38,35 млрд був досягнутий у квітні 2011 року.

Серпневе зростання резервів у НБУ пояснюють головним чином надходженням 1,928 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ) від МВФ (в еквіваленті це близько $2,7 млрд).

Головними причинами зменшення резервів у серпні стали платежі з обслуговування та погашення державного боргу — $188 млн.

При цьому уряд отримав валютних платежів на $8,8 млн. Чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанку становила $348,3 млн.

Через переоцінку фінансових інструментів (зміна їхньої ринкової вартості й обмінного курсу гривні) резерви скоротилися на $31,6 млн.

Нинішній обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці імпорту. Такий показник в НБУ вважають достатнім для виконання зобов'язань України і фінансування поточних операцій уряду.

Зазначимо, чисті міжнародні резерви (без урахування коштів МВФ) в серпні виросли на 15,3%, — до $21,36 млрд.

Міжнародні резерви України мають таку структуру в розрізі інструментів:

цінні папери — $23,4 млрд;

готівка, депозити, рахунки — $6,67 млрд;

монетарне золото — $1,65 млрд.

При цьому цінні папери на суму $16 млрд мають найвищий міжнародний рейтинг ААА.

В обсязі резервів найбільше номінованих у доларах США — на суму $24,51 млрд.

Країни-лідери за величиною міжнародних резервів, млрд $ (за даними центробанків):

Китай — 3536; Японія — 1340; Швейцарія — 1085; Росія — 592; Індія — 588.

Нагадаємо, у 2020 році резерви вдалося поповнити на $3,8 млрд. Серед факторів, які вплинули на обсяги міжнародних резервів, НБУ тоді називав підвищення вартості фінансових інструментів і вихід Мінфіну на внутрішній ринок позик.