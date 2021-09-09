Реакция на ускорение инфляции: НБУ повысил учетную ставку до 8,5% годовых

С октября отменены некоторые меры, которые призваны были поддержать банки в условиях эпидемии коронавируса.

Правление Национального банка повысило учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, НБУ с октября прекратит использование льготных мер, введенных с началом коронавирусного кризиса. Регулятор считает, что этот позволит приглушить в стране инфляционные ожидания.

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Инфляция на протяжении последних месяцев превышает 10%, что вдвое больше целевого уровня в 5%.

Ускорению инфляции способствуют такие факторы:

сохранение высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие;

неблагоприятные погодные условия в июле и августе, что привело к росту цен на ряд продуктов питания на внутреннем рынке;

рост доходов населения;

высокие инфляционные ожидания;

рост ВВП во II квартале (5,4%) оказался ниже прогноза (7,5%).

Замедлению инфляции должны способствовать такие факторы:

повышение стоимости денег (рост учетной ставки);

отмена антикризисных (поддерживающих) мер для банков;

исчерпание эффекта низкой базы сравнения;

снижение цен на некоторые продукты питания благодаря хорошему осеннему урожаю;

продолжающееся восстановление экономики;

высокий внутренний спрос.

Нацбанк считает, что в сентября-октябре инфляция будет оставаться в диапазоне 10–11%, а в последние месяцы года опустится ниже 10%. В 2022 году инфляции ​​постепенно вернется к цели 5%.

НБУ подчеркивает, что в своих прогнозах он исходит из того, что сотрудничество с МВФ будет продолжаться.

Отметим, что максимальный уровень процентной ставки в Украине был установлен в декабре 1995 года – 110%. Потом она начала снижаться, и в 1997 году достигла 16%. Спад сменился ростом – до 82% в июле 1998. Затем периоды рост и спада чередовались, а в августе 2013 года ставка стала 6,5%. В 2014 году начался ее рост, сменившийся спадом, начавшимся в 2019. С июня 2020 года была установлена минимальная за все время ставка – 6%, которая продержалась до марта 2021 года.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (как было в апрельском прогнозе) до 9,6%. Он ожидал ее возвращения в целевой диапазон 5%±1 п.п. во втором полугодии 2022 года.

В трехлетнем макропрогнозе правительства говорится, что инфляция вернется к цели в 5% в 2023 году, а в 2022 она составит 6,2%.