Реакція на прискорення інфляції: НБУ підвищив облікову ставку до 8,5% річних

Із жовтня скасовані деякі заходи, які покликані були підтримати банки в умовах епідемії коронавірусу.

Правління Національного банку підвищило облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, НБУ з жовтня припинить використання пільгових заходів, введених з початком коронавірусної кризи. Регулятор вважає, що це дозволить приглушити в країні інфляційні очікування.

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Інфляція протягом останніх місяців перевищує 10%, що вдвічі більше цільового рівня 5%.

Прискоренню інфляції сприяють такі чинники:

збереження високих світових цін на енергоносії і продовольство;

несприятливі погодні умови в липні та серпні, що призвело до зростання цін на низку продуктів харчування на внутрішньому ринку;

зростання доходів населення;

високі інфляційні очікування;

зростання ВВП у II кварталі (5,4%) стало нижчим, ніж прогнозований (7,5%).

Уповільненню інфляції повинні сприяти такі фактори:

підвищення вартості грошей (зростання облікової ставки);

скасування антикризових (ті, які підтримують) заходів для банків;

вичерпання ефекту низької бази порівняння;

зниження цін на деякі продукти харчування завдяки гарному осінньому врожаю;

тривале відновлення економіки;

високий внутрішній попит.

Нацбанк вважає, що у вересні-жовтні інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року опуститься нижче 10%. У 2022 році інфляція поступово повернеться до мети 5%.

НБУ підкреслює, що в своїх прогнозах він виходить з того, що співпраця з МВФ буде продовжуватися.

Зазначимо, що максимальний рівень процентної ставки в Україні був встановлений в грудні 1995 року — 110%. Потім вона почала знижуватися, і в 1997 році досягла 16%. Спад змінився зростанням — до 82% у липні 1998. Потім періоди зростання і спаду чергувалися, а в серпні 2013 року ставка стала 6,5%. У 2014 році почалося її зростання, що змінилося спадом, який розпочався в 2019. З червня 2020 року була встановлена мінімальна за весь час ставка — 6%, яка протрималася до березня 2021 року.

Нагадаємо, в липні Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% (як було в квітневому прогнозі) до 9,6%. Він очікував її повернення в цільовий діапазон 5% ± 1 п. п. у другому півріччі 2022 року.

У трирічному макропрогнозі уряду говориться, що інфляція повернеться до мети 5% у 2023 році, а у 2022 вона складе 6,2%.