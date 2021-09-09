В "Слуге народа" рассказали, какими будут коммунальные тарифы зимой

На складах ТЭС сейчас в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на эту дату по плану, утвержденному Минэнерго.

Украина должна стабильно пройти приближающийся отопительный сезон, без неожиданных изменений коммунальных тарифов. Об этом сказал глава комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус (фракция "Слуга народа").

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[ + – ] Андрей Герус

По его словам, Минэнерго обеспечивает энергосистему страны, чтобы она стабильно работала в течение зимы. Примерами этой работы нардеп назвал работу по наращиванию запасов угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС), а также закупку газа и его закачку в хранилища, чем занимается государственный "Нафтогаз".

Герус отметил, тарифы на газ для населения этой зимой – "абсолютно прогнозируемые", так как с мая 2021 до мая 2022 действует годовой тариф.

Тариф же на электроэнергию с 1 октября будет снижен – для тех, кто потребляет в месяц не более 250 кВт*ч.

Нардеп отметил, что тарифы на тепло сейчас устанавливают органы местного самоуправления. Практически все предприятия теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности. "Чем эффективнее предприятие теплокоммунэнерго, тем ниже тариф", – сказал Герус.

"Нафтогаз" сейчас работает над тем, чтобы цена газа для предприятий, которые производят тепло для населения, была 7,4 грн.

Отметим, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко 3 сентября в телеэфире заявил, что цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго, поставляющих тепло для населения, в наступающем отопительном сезоне составит 7,4 грн.

Компания "Укрэнерго" 6 сентября сообщила, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. Однако, запасы угля остаются чрезвычайно низкими. Есть большое отставание от графика, утвержденного Минэнерго: на складах находится в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на эту дату

17 августа Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для всех ТЭС и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) страны. К началу отопительного сезона должно быть накоплено 3046 тыс. тонн угля. Прежний план был 1409 тыс. тонн.

[ + – ] Черный цвет - фактические запасы угля в 2020, красный - фактические запасы в 2021

Напомним, летом этого года Минэкономики прогнозировало, что в 2021 году тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей вырастут на 33%. В следующем году они вырастут еще на 6%, а в 2023-2024 годах — еще на 5%.