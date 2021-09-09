У "Слузі народу" розповіли, якими будуть комунальні тарифи взимку

На складах ТЕС наразі у 2,3 рази менше вугілля, ніж повинно бути на цю дату за планом, затвердженим Міненерго.

Україна повинна стабільно пройти прийдешній опалювальний сезон, без несподіваних змін комунальних тарифів. Про це сказав голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу").

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[ + – ] Андрій Герус

За його словами, Міненерго забезпечує енергосистему країни, щоб вона стабільно працювала протягом зими. Прикладами цієї роботи нардеп назвав роботу з нарощування запасів вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС), а також закупівлю газу і його закачування в сховища, чим займається державний "Нафтогаз".

Герус зазначив, тарифи на газ для населення цієї зими — "абсолютно прогнозовані", оскільки з травня 2021 до травня 2022 діє річний тариф.

Тариф же на електроенергію з 1 жовтня буде знижений — для тих, хто споживає в місяць не більше 250 кВт * год.

Нардеп зазначив, що тарифи на тепло наразі встановлюють органи місцевого самоврядування. Практично всі підприємства теплокомуненерго перебувають у комунальній власності. "Чим ефективніше підприємство теплокомуненерго, тим нижчий тариф", — сказав Герус.

"Нафтогаз" наразі працює над тим, щоб ціна газу для підприємств, які виробляють тепло для населення, була 7,4 грн.

Зазначимо, глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко 3 вересня в телеефірі заявив, що ціна на газ для підприємств теплокомуненерго, що постачають тепло для населення, у прийдешньому опалювальному сезоні становить 7,4 грн.

Компанія "Укренерго" 6 вересня повідомила, що ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС покращилася. Однак, запаси вугілля залишаються надзвичайно низькими. Є велике відставання від графіка, затвердженого Міненерго: на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж повинно бути на цю дату

17 серпня Міністерство енергетики затвердило новий помісячний графік накопичення вугілля для всіх ТЕС і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) країни. До початку опалювального сезону має бути накопичено 3046 тис. тонн вугілля. Колишній план був 1409 тис. тонн.

[ + – ] Чорний колір — фактичні запаси вугілля у 2020, червоний — фактичні запаси у 2021

Нагадаємо, влітку цього року Мінекономіки прогнозувало, що у 2021 році тарифи на опалення і гарячу воду для побутових споживачів виростуть на 33%. У наступному році вони зростуть ще на 6%, а у 2023-2024 роках — ще на 5%.