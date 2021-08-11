Кабмін знизив тарифи на електроенергію: коли набудуть чинності і скільки платитимемо

Новий тариф на електроенергію для певної категорії побутових споживачів набуде чинності з 1 жовтня.

Кабінет міністрів України вводить новий тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць. Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, уряд знизив тариф на електроенергію для побутових споживачів після ініціативи президента Володимира Зеленського.

З 1 жовтня українські сім'ї, які споживають до 250 кВт/год на місяць, платитимуть за новим тарифом — 1,44 грн/кВт-год.

Для інших українських сімей, які щомісяця споживають більше 250 кВт/год, тарифи на електроенергію залишаються без змін — 1,68 грн/кВт-год.

[ + – ] Кабмін ввів нові тарифи на електроенергію

Раніше Фокус попереджав, що Кабмін не планує підвищувати тарифи на електроенергію з 1 серпня. Новий механізм формування ціни на електроенергію після скасування ПСО, в результаті чого вартість послуги може зрости вдвічі, планують ввести з 1 вересня.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський доручив розглянути тарифи на електроенергію на засіданні РНБО. Президент запевнив українців, що "сюрпризів" у вигляді підвищення вартості електроенергії не буде, а деякі категорії побутових споживачів можуть розраховувати на зниження тарифів на електроенергію.